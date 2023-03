Nubia Z50 Ultra avrà una fotocamera mai vista prima

Nonostante non sia il primo nome che viene in mente quando si parla di camera phone, Nubia cerca sempre di contraddistinguersi e lo farà anche con Nubia Z50 Ultra. Lo abbiamo già visto con il modello base Z50 e sui top di gamma precedenti, dove è stata utilizzata una peculiare fotocamera con lente da 35 mm, caratteristica che vedremo replicata sulla variante Ultra con l'aggiunta anche di un'inedita lente da 85 mm.

I teaser ci rivelano come sarà la fotocamera del prossimo Nubia Z50 Ultra

Il motivo per cui questa scelta è particolare è perché Nubia Z50 Ultra avrà una fotocamera in grado di offrire lunghezze focali uniche nel mondo degli smartphone. Questo perché normalmente gli smartphone sono soliti offrire sensori con focali da circa 15 mm per gli scatti ultra-grandangolari, 23 mm per quelli standard fino ai teleobiettivi con focali diverse: 56 mm corrisponde a uno zoom 2x, 70 mm a uno zoom 3x, 120 mm a uno zoom 5x fino a esempi con Samsung e i suoi 230 mm per lo zoom 10x.

Al contrario, Nubia Z50 Ultra riproporrà un sensore principale Sony IMX787 da 64 MP f/1.6 con OIS non da 23 mm bensì da 35 mm, offrendo quindi una visuale più ravvicinata rispetto a quanto siamo abituati. Per Nubia, questa scelta è pensata per offrire un'inquadratura che ricrea lo sguardo umano, a metà fra lo zoom 1x e quello 2x degli smartphone tradizionali. Ad accompagnarlo ci sarà poi un teleobiettivo periscopiale sempre da 64 MP con OIS ma da 85 mm, equivalente a uno zoom 3.7x. Ad accompagnarli ci dovrebbe essere anche un sensore ultra-grandangolare, forse lo stesso di Z50 cioè un 50 MP con focale da 14 mm e FoV di 116°.

Sempre parlando di fotocamera, ormai è ufficiale che Z50 Ultra sarà il primo Nubia ad avere la selfie camera sotto allo schermo, come confermano teaser e foto dal vivo, per un top di gamma di cui conosciamo anche la data di presentazione.

