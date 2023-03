Il MWC di Anker tra mini-proiettore, pannelli solari, aspirapolvere premium e molto altro

Tra le aziende che hanno partecipato al Mobile World Congress di Barcellona c'è anche Anker, che ha a tal proposito annunciato un bel po' di novità in arrivo nelle prossime settimane. Diamo un'occhiata insieme ai principali prodotti presentati al MWC 2023.

Ecco le principali novità Anker presentate al Mobile World Congress

Protagonista assoluto del Mobile World Congress di Barcellona di Anker è il nuovo mini-proiettore Nebula Capsule 3 Laser. Dal corpo super compatto e legger, questo dispositivo può essere facilmente portato con sé – in borsa o nello zaino – per poter essere utilizzato pressoché ovunque, purché ci sia una superficie sulla quale proiettore l'immagine.

Occorrono appena tre secondi per rendere Nebula Capsule 3 Laser pronto all'uso, grazie alla funzione di auto-focus e di correzione trapezoidale automatica, e godere di una immagine in risoluzione 1080p luminosa e dettagliata. A bordo di questo mini-proiettore troviamo uno speaker da 8W DD+, una batteria da 52Wh che garantisce fino a 2.5 ore di riproduzione e un sistema operativo basato su AndroidTV 11.0, per accedere alle principali piattaforme di streaming e ai contenuti di Google Play.

Anker ha poi annunciato le nuove soluzioni della gamma SOLIX, tra cui i pannelli solari RS40 (415W) e RS40P (440W), e il Microinverter (600W). Nel primo caso, parliamo di pannelli di facile installazione e dei quali il secondo rappresenta la proposta più premium. Questo presenta un design molto raffinato con una griglia invisibile, è dotato di una tecnologia N-Type ABC – All Black Contact – che promette fino al 22.7% di efficienza energetica e fornice un tasso di attenuazione dell'88.85%.

L'energia così generata può essere poi convertita in corrente alternata grazie a SOLIX Microinverter, che si occuperà di trasferire l'energia generata dai pannelli solari direttamente all'installazione elettrica dell'abitazione. Questo macchinario possiede un corpo resistente all'acqua IP67 e modulo Wi-Fi integrato, offrendo una funzione di monitoraggio dei dati in tempo reale basato su cloud, attraverso l'app Anker.

Ma non finisce qui! Perché tra i tanti altri prodotti Anker annunciati alla fiera di Barcellona c'è anche il nuovo aspirapolvere senza fili con mop integrato MACH V1 Ultra, il primo prodotto della nuova famiglia di dispositivi premium per la pulizia della casa. Si tratta a tutti gli effetti del primo aspirapolvere senza fili al mondo con funzione di vapore e mop, che utilizza la tecnologia SteamWave per sciogliere la macchia di sporco attraverso il rilascio di vapore.

Abbiamo poi Motion Boom Plus, un potente speaker da esterni che può emettere un suono stereo alla potenza di 80W, e la nuova telecamera di sicurezza eufy Wall Light Cam.

