Recensione Arylic S50 Pro+: rendi SMART il tuo Hi-Fi con circa 200€

Non è la prima volta che mi trovo a parlare di prodotti di Arylic, un'azienda impegnata nella produzione di dispositivi audio multimediali: nello specifico si tratta di amplificatori e preamplificatori smart adatti al collegamento di sistemi audio passivi che necessitano di una preamplificazione per poter fornire un risultato sonoro.

In passato ho provato già altri tre modelli, tra cui l'A50+ che avevo trovato estremamente interessante: adesso arriva una novità ricca di funzionalità che per i più nerd potrebbe essere una vera manna dal cielo, ovvero il nuovo modello Arylic S50 Pro+.

Recensione Arylic S50 Pro+

Design e Materiali

L'Arylic S50 Pro+ è caratterizzato da un design essenziale ma allo stesso tempo estremamente funzionale: la struttura è realizzata in alluminio, con una finitura leggermente ruvida che conferisce un aspetto moderno e minimalista al dispositivo. La parte anteriore è coperta da una superficie in plastica nera, mentre quella posteriore è in alluminio. Grazie a questa semplicità di design, l'S50 Pro+ può essere inserito in qualsiasi ambiente, poiché si integra perfettamente con qualsiasi stile d'arredamento.

Inoltre essendo il dispositivo molto compatto, con dimensioni di soli 12 x 11,3 x 3,7 cm, è facile da posizionare ovunque. La parte anteriore dell'Arylic S50 Pro+ ospita un piccolo display e un LED di stato che rimane acceso anche quando l'amplificatore è spento. La parte posteriore, invece, è molto interessante in quanto ospita una serie di connettori:

Connettori per le antenne Bluetooth e WiFi

una porta di uscita trigger

un pulsante di reset

due connettori RCA IN

un'uscita sub RCA

una porta ottica IN

due connettori RCA OUT

un'uscita coaxiale

una porta ottica OUT

una porta Ethernet (solo fino a 100 Mbps)

una porta USB

connettore per l'alimentazione

Grazie a tutte queste possibilità di connessione, l'S50 Pro+ si rivela un dispositivo unico nel suo genere ed estremamente flessibile in termini di input e output. Tra gli aspetti lievemente negativi vi menzionerei l'assenza di un pulsante di accensione, dunque può essere acceso e spento solo tramite il telecomando.

Quest'ultimo è molto compatto e leggero, realizzato interamente in plastica, e richiede due batterie AAA per funzionare: nella sua essenzialità il telecomando consente di accendere e spegnere il dispositivo, di spegnere lo schermo, di silenziare la musica, di selezionare l'input, di regolare il volume, di controllare la riproduzione e di equalizzare il suono.

Specifiche Hardware

Il dispositivo Arylic S50 Pro+ è equipaggiato con il DAC ESS Sabre ES9023, prodotto non super recente su questo mercato ma comunque di alto profilo; è dotato di Bluetooth 5.0 con supporto al codec aptX-HD, Ethernet fino a 100 Mbps e WiFi 2.4GHz (802.11b/g/n), ma non 5GHz.

L'uscita tramite gli RCA è indicata come “line out”, ma in realtà funge da preamplificatore, consentendo di regolare il volume direttamente dal S50 Pro+, ciò consente l'utilizzo del telecomando per il controllo del volume, senza la necessità di regolare l'amplificatore degli altoparlanti. Per quanto riguarda i formati dei file, il dispositivo supporta una vasta gamma di formati, tra cui MP3, AAC, AAC+, ALAC, FLAC, APE e WAV. Purtroppo, i file DSD non sono supportati.

Qualità Audio

L'hardware utilizzato per i miei test è rimasto il solito di sempre, con la differenza che questa volta non abbiamo utilizzato il sistema Arylic con le funzionalità di amplificatore poichè ne è sprovvisto; a tal proposito al mio impianto Bose c'è da aggiungere un amplificatore retrò, ma che fa il suo lavoro in modo eccezionale, un Technics SA-EX320. Mi sono collegato sull'uscita CD dell'amplificatore tramite i due RCA per cercare di evitare quanto più possibile eventuali colli di bottiglia, e la sorpresa è stata grande.

Erano anni che non sentivo suonare così bene il mio impianto Bose, proprio perchè con un amplificatore anni 80 ho perso un po' di funzionalità con il televisore, le console e via discorrendo. Ad ogni modo la qualità dell'audio in uscita è altissima, merito del DAC integrato nell'Arylic S50 Pro+ che enfatizza alla grande le frequenze più basse, e tiene sotto controllo quelle più alte.

Il meglio di sè, ovviamente, è utilzzare questi dispositivi per l'ascolto di musica: con i video si percepisce il ritardo di circa 2 secondi che passa tra l'audio e il video, mentre con l'audio è ininfluente questo aspetto.

App su Smartphone

L'applicazione grazie alla quale potrete controllare tutto questo ben di Dio, come già visto nei modelli precedenti, si chiama 4Stream e la potete trovare gratuitamente sia su Play Store che su App Store. Come già detto nelle recensioni dei modelli precedenti questa applicazione è piuttosto basilare ed ha una interfaccia veramente semplicissima e ridotta all'osso: ci permette di effettuare la prima configurazione, regolare alcuni parametri riguardo la connessione, collegare i nostri account delle piattaforme di streaming e poco altro.

Tra i servizi compatibili possiamo trovare Tidal, Spotify, Napster, ma anche alcune Radio italiane tra cui RTL 102.5 e Kiss Kiss. La qualità dello stream è eccellente e l'app può funzionare in background senza doverla necessariamente mantenere aperta.

C'è anche la possibilità di creare una configurazione multi-room, il vero pezzo forte di questo S50 Pro+, attraverso la quale è possibile accoppiare più dispositivi e fargli riprodurre musica, ad esempio con la sincronizzazione tra le stanze. Puoi impostare un nome per ogni dispositivo in modo da riconoscerli più facilmente. Infine, c'è un equalizzatore che è molto semplice e consente solo di aumentare o ridurre le frequenze alte o basse, in solo cinque punti di regolazione: gli utenti più esperti sicuramente troveranno limitante una gestione di questo tipo, ma utenti più tradizionali sono certo che non avranno da lamentarsi.

Prezzo e considerazioni

La mia opinione è che l'Arylic S50 Pro+ sia un dispositivo di buona qualità, con alcune limitazioni legate al software. Nonostante ciò, il dispositivo è molto versatile e può costituire il fulcro di un sistema audio grazie alle numerose opzioni di connettività, tra cui Bluetooth, Ethernet, WiFi e connessione ottica.

Tuttavia, il software potrebbe essere migliorato per rendere l'esperienza utente ancora più piacevole e fluida: attualmente è funzionale e offre tutte le funzionalità necessarie, ma presenta alcune imperfezioni che potrebbero essere eliminate. Nonostante ciò, ritengo che il S50 Pro+ sia un ottimo acquisto, poiché il rapporto qualità-prezzo è molto vantaggioso e il dispositivo può aggiungere valore a qualsiasi sistema audio, sia come aggiunta a un sistema già esistente che come base per un nuovo sistema.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il