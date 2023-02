Realme C55 su Geekbench con Helio G85 e 8 GB di RAM: ecco i risultati

Dopo speculazioni e indiscrezioni varie, Realme C55 è apparso su Geekbench, lasciando trapelare alcune delle sue caratteristiche principali. I risultati ottenuti dai vari test indicano che questo smartphone dovrebbe offrire un'esperienza di utilizzo fluida e reattiva in diverse situazioni.

Svelate alcune delle caratteristiche principali di Realme C55

Realme C55 è stato testato su Geekbench con il numero di modello RMX3710, rivelando alcune informazioni interessanti sulle sue specifiche. Il dispositivo è alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio G85, una SoC noto per le sue buone prestazioni di gioco, il che renderà questo nuovo smartphone un'opzione interessante (anche) per gli appassionati di gaming.

Il dispositivo è dotato di 8 GB di RAM e un sistema operativo basato su Android 13, con l'interfaccia utente personalizzata Realme UI 4.0. Questa combinazione di RAM e sistema operativo dovrebbe offrire un'esperienza di utilizzo abbastanza fluida, anche quando si eseguono applicazioni pesanti o e giochi impegnativi. Con questa configurazione, Realme C55 ha ottenuto 376 punti nel test single-core e 1463 punti nel test multi-core di Geekbench 5.

Sebbene non ci siano ancora molte informazioni sul Realme C55, le perdite precedenti suggeriscono che il dispositivo avrà una batteria da 4.880 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W. Non ci sono ancora informazioni sulla data di lancio ufficiale, ma ci aspettiamo che lo smartphone venga presentato sul mercato nelle prossime settimane.

