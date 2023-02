Nokia C02 ci porta indietro nel tempo con una batteria rimovibile (e non solo)

All'inizio di quest'anno Nokia ha lanciato il budget phone C12, dispositivo che ha segnato il ritorno delle batterie rimovibili. Ora l'azienda fa il bis con un nuovo modello che sembra arrivare direttamente dal passato. Andiamo a scoprire Nokia C02 e tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Nokia C02 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo budget phone

Design e display

Osservando Nokia C02 sembra davvero di guardare un modello del passato e invece si tratta proprio di uno smartphone del 2023. L'entry level adotta uno stile simile a quello del già citato C12, mentre frontalmente abbiamo uno schermo vecchio stile, con cornici spesse ed uno schermo LCD da 5,45″ con risoluzione FWVGA+ e rapporto in 18:9.

Il retro è realizzato in policarbonato, con una texture ruvida e due colorazioni (Dark Cyan e Charcoal). Il corpo è dotato di resistenza ai liquidi di tipo IP52; non è presente un lettore d'impronte ma troviamo l'intramontabile ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Com'è facile intuire, Nokia C02 offre specifiche tecniche basilari: si tratta di un budget phone mosso da un chipset quad-core non specificato, con una frequenza fino a 1,4 GHz. Il SoC è accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 3.000 mAh: si tratta di un modulo rimovibile e quindi può essere sostituito qualora perda colpi col tempo.

Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 5 MP con flash LED ed una selfie camera da 2 MP. Lato software è presente Android 12 in versione Go Edition (con due anni di aggiornamenti di sicurezza).

Nokia C02 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Nokia C02 è stato lanciato a sorpresa tramite il sito ufficiale del brand: non è ancora presente il prezzo di vendita e non sappiamo ancora in quali mercati sarà disponibile. Non appena avremo novità, aggiorneremo questo approfondimento con tutti i dettagli.

