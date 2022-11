OPPO Reno 9, 9 Pro e 9 Pro+ ufficiali: fino a 16 GB RAM, selfie camera con autofocus e molto altro!

Dopo l'ottima prova della generazione Reno 8, la compagnia cinese ha alzato il sipario sul nuovo capitolo della gamma. In questo approfondimento abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni su OPPO Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo trittico!

OPPO Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Lo avevamo già visto nelle prime immagini trapelate in Rete, fra scatti dal vivo e confezione di vendita: il design della serie OPPO Reno 9 richiama quello della generazione precedente ma mostra comunque delle differenze. Sul retro trova nuovamente spazio il comparto fotocamera in un modulo rettangolare mentre frontalmente c'è un punch hole centrale. Tuttavia, su Reno 9 e 9 Pro la fotocamera non sporge rispetto alla scocca, a differenza del modello Pro+.

OPPO Reno 9 OPPO Reno 9 Pro OPPO Reno 9 Pro+

Passando al display, su tutti e tre i modelli troviamo lo stesso schermo con bordi curvi, una soluzione OLED Dual Edge 10-bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 240Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass 5 e lettore d'impronte ottico integrato. Il display può raggiungere una luminosità massima di 800 nit alla luce del sole, e fino a 950 nit nella visualizzazione di foto HDR e contenuti HDR10+.

Oltre ai bordi curvi, la compagnia ha lavorato per ottimizzare i bordi, con un “mento” spesso soli 2,33 mm. OPPO Reno 9 è anche disponibile in un'inedita colorazione Everything Red per la scocca: come il nome lascia intendere è una versione rossa. In termini di dimensioni, sia Reno 9 che 9 Pro hanno uno spessore di 7,19 mm ed un peso di 174 grammi; mentre il Pro+ è un po' più robusto, con uno spessore di 8,0 mm ed un peso di 192 grammi.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le indiscrezioni ci avevano azzeccato: a bordo di OPPO Reno 9 troviamo il chipset Snapdragon 778G+. Si tratta di una soluzione a 6 nm TSMC con modem 5G, CPU con architettura Kryo 670 fino a 2,5 GHz, GPU Adreno 642L e memorie LPDDR4X e UFS 2.2. Il tutto è accompagnato da 8 GB o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione interna. Ad alimentarlo c'è una batteria da 4.500 mAh dotata di ricarica rapida a 67W.

Il fratello maggiore OPPO Reno 9 Pro è invece alimentato da un SoC Dimensity 8100-Max di MediaTek, lo stesso di Reno 8 Pro. Questo significa un SoC a 5 nm TSMC con CPU octa-core fino a 2,85 GHz, GPU Mali-G610 MC6, 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di storage UFS 3.1. Rimane invariato il comparto batteria, fra unità da 4.500 mAh e ricarica da 67W, mentre si aggiunge un motore di vibrazione lineare Z-Axis.

Il maggiore del trittico, OPPO Reno 9 Pro+, ha invece dalla sua il più potente Snapdragon 8+ Gen 1 ma in una versione depotenziata a 4 nm TSMC con CPU octa-core Kryo fino a 3,0 GHz e GPU Adreno 730. Anche in questo caso, il tutto è supportato da fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e 512GB di storage UFS 3.1.

Del resto, questa informazione non solo è stata confermata dalla stessa OPPO molto prima del lancio ufficiale, ma sulla nota piattaforma di benchmarking AnTuTu è di recente apparso anche il primo test che conferma l'utilizzo di un processore con frequenze più basse. I core Cortex-X2 infatti raggiungono una velocità di 3.0 GHz, ma il punteggio ottenuto resta comunque impressionate: ben 1.094.959 punti.

Lato batteria, troviamo una unità da 4.700 mAh con migliorato supporto alla ricarica 80W che promette il 100% dell'autonomia in appena 31 minuti di ricarica. Inoltre, il modello più pregiato è l'unico fra i tre ad essere dotato di speaker stereo.

Per tutti e tre i modelli, troviamo il supporto UFCS (Universal Fast Charging Specification), lo standard unificato in collaborazione con Huawei, Honor, OPPO, vivo e Xiaomi. Dal punto di vista della connettività, troviamo supporto alle reti 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2 LE e NFC.

Fotocamera

Passando al comparto fotografico, la compagnia cinese aveva già anticipato in via ufficiale due dettagli: la presenza di un sensore principale Sony da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS ed il chip dedicato MariSilicon.

Tuttavia, è il modello base OPPO Reno 9 che più si distingue dagli altri (a giustificare anche il prezzo più basso) e presenta una doppia fotocamera da 64+2 MP con sensore primario OmniVision OV64C ed EIS.

Le cose si fanno più interessanti sui due modelli Pro, entrambi dotati del chip neurale MariSilicon X, soluzione proprietaria studiato da OPPO per combinare ISP e NPU in un chip che elevi l'elaborazione di foto e video. In termini di configurazione hardware, Reno 9 Pro ha un sensore principale Sony da 50 MP affiancato da una grandangolare OmniVision OV08D10 da 8 MP (f/2.2 campo visione 112°).

Il trittico si completa con Reno 9 Pro+, con una tripla fotocamera da 50+8+2 MP con il bonus della stabilizzazione ottica OIS. Sia il fratello top che il modello Pro montano il sensore Sony IMX890 (da 50 MP).

Frontalmente ci sarà su tutti e tre i modelli una selfie camera Sony IMX709 da 32 MP, lo stesso utilizzato per la generazione precedente, con un autofocus ancora più performante.

OPPO Reno 9 – Scheda tecnicha

Dimensioni di 162,3 x 74,2 x 7,19 mm con un peso di 174 grammi

Display AMOLED da 6.7″ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, 394 PPI, HDR10+, 10 bit, protezione Asahi Glass AGC DT-Star2

Sblocco facciale 2D, sensore d'impronte digitali sotto lo schermo

SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G

CPU octa-core (Cortex-A78 fino a 2.4 GHz)

GPU Adreno 642L

8/12 GB GB di RAM

256/512 GB di spazio di archiviazione UFS3.1 (non espandibile)

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W

supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, raffreddamento al liquido con camera di vapore, sensore IR, Type-C

doppia fotocamera 64MP principale f/1.7; 2MP f/2.4

selfie camera da 32 MP f/2.4 FOV 90°

sistema operativo Android 13 con ColorOS 13.

OPPO Reno 9 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,3 x 74,2 x 7,19 mm con un peso di 174 grammi

Display interno AMOLED da 6.7″ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, 394 PPI, HDR10+, 10 bit, protezione Asahi Glass AGC DT-Star2

da (2412 x 1080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, 394 PPI, HDR10+, 10 bit, protezione Asahi Glass AGC DT-Star2 Sblocco facciale 2D, sensore d'impronte digitali sotto lo schermo

SoC MediaTek Dimensity 8100-Max

CPU octa-core (4 x 2,85 GHz A78 + 4 x 2 GHz A55)

GPU ARM Mali G610 MC6

16 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256/512 GB di spazio di archiviazione UFS3.1 (non espandibile)

di spazio di archiviazione UFS3.1 (non espandibile) batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, raffreddamento al liquido con camera di vapore, sensore IR, Type-C

tripla fotocamera da 50 + 8 MP f/1.9-2.2 con flash LED, Sony IMX890 e grandangolo

f/1.9-2.2 con flash LED, Sony IMX890 e grandangolo selfie camera da 32 MP f/2.4 FOV 90°

f/2.4 FOV 90° speaker stereo

sistema operativo Android 13 con ColorOS 13.

OPPO Reno 9 Pro+ – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,5 x 73,6 x 7,99 mm con un peso di 192 grammi

Display interno AMOLED da 6.7″ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, 394 PPI, HDR10+, 10 bit, protezione Asahi Glass AGC DT-Star2

da (2412 x 1080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, 394 PPI, HDR10+, 10 bit, protezione Asahi Glass AGC DT-Star2 Sblocco facciale 2D, sensore d'impronte digitali sotto lo schermo

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

CPU octa-core (1 x 2,99 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4 x 2 GHz Cortex-A510)

GPU Adreno 730

16 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256/512 GB di spazio di archiviazione UFS3.1 (non espandibile)

di spazio di archiviazione UFS3.1 (non espandibile) batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, raffreddamento al liquido con gel termico diamantato e camera di vapore, sensore IR, Type-C

tripla fotocamera da 50 + 8 MP f/1.8-2.2 con flash LED, con OIS e grandangolo

f/1.8-2.2 con flash LED, con OIS e grandangolo selfie camera da 32 MP f/2.4 FOV 90°

f/2.4 FOV 90° speaker stereo

sistema operativo Android 13 con ColorOS 13.

OPPO Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+ – Prezzo e uscita

La serie OPPO Reno 9 è stata presentata il 24 novembre in Cina e dovrebbe essere qui disponibile all'acquisto a partire dal prossimo 2 dicembre nelle seguenti configurazioni:

OPPO Reno 9:

8GB RAM + 256GB di storage: 2.499 yuan (circa 335€)

12GB RAM + 256GB di storage: 2.699 yuan (circa 362€)

12GB RAM + 512GB di storage: 2.999 yuan (circa 402€)

OPPO Reno 9 Pro:

16GB RAM + 256GB storage: 3.499 yuan (circa 469€)

16GB RAM + 512GB storage: 3.799 yuan (circa 509€)

OPPO Reno 9 Pro+:

16GB RAM + 256GB storage: 3.999 yuan (circa 536€)

16GB RAM + 512GB storage: 4.399 yuan (circa 590€)

Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il