Samsung Gaming Hub è in arrivo anche sugli smartphone Galaxy

In occasione della Game Developer Conference (GDC) di San Francisco, Samsung ha annunciato che la celebre piattaforma Gaming Hub delle Smart TV sarà presto disponibile anche sugli smartphone Galaxy prodotti dall’azienda coreana. Questa particolare permette di accedere rapidamente ai servizi di gioco in streaming sulla propria TV, ma ben presto porterà le proprie funzioni anche sugli schermi più piccoli dei telefoni.

La popolare piattaforma per Smart TV arriva anche sui Samsung Galaxy

Crediti: Samsung

Con Gaming Hub sugli smartphone Samsung Galaxy arriverà la funzione di Instant Play, che permette di entrare direttamente in gioco senza dover scaricare alcun file o applicazione, ma giocando direttamente in streaming. Questa nuova app fungerà anche da raccoglitore per tutti i giochi mobile già installati sullo smartphone, rendendo l’esperienza più ricca ed accessibile.

“Divertiti con giochi diversi appartenenti a un’ampia varietà di generi, dai classici giochi di carte agli sparatutto multigiocatore, senza dover scaricarne nemmeno uno. Instant Plays offre un vasto assortimento di giochi che puoi avviare con un solo clic, senza installazione richiesta” si legge nella pagina ufficiale di Samung Gaming Hub.

Al momento non sappiamo quando il nuovo Gaming Hub sarà disponibile per tutti, ma Samsung ha tenuto a precisare che per il momento si tratta di una versione beta che fornisce l’accesso ad una selezione limitata di giochi. Per vedere il servizio al massimo del suo potenziale, quindi, potrebbero volerci diversi mesi.

