Questo è ROG Phone 6: lo smartphone da gaming si fa ancora più “tamarro”

Dopo le immagini dedicate al prototipo, ecco che finalmente arrivano dei dettagli più precisi in merito al design definitivo di ROG Phone 6: il top di gamma da gaming targato ASUS è stato svelato completamente dal TENAA e questa volta vengono mostrati anche gli scatti dedicati al dispositivo!

ROG Phone 6: ecco il nuovo smartphone da gaming di ASUS in tutto il suo splendore

Nelle scorse ore il TENAA ha pubblicato i dettagli tecnici di ASUS ROG Phone 6 mentre ora sono disponibili anche le immagini. Il design del gaming phone richiama leggermente quello del prototipo avvistato qualche tempo fa: l'atmosfera è la stessa e il modulo fotografico anche. Ancora una volta ASUS punta ad un look futuristico e tamarro, con un terminale massiccio, equipaggiato con una tripla fotocamera orizzontale e – presumibilmente – un second display posteriore (almeno è quello che sembra il modulo posizionato lungo il bordo destro della scocca).

Il design generale rappresenta un upgrade rispetto alla generazione precedente: date un'occhiata alla nostra recensione con video dedicata a ROG Phone 5, in modo da poter notare a tutto tondo le differenze nello stile. Per quanto riguarda invece tutte le novità relative a ROG Phone 6, abbiamo raccolto tutti i leak e le conferme in un approfondimento dedicato esclusivamente al prossimo top di gamma di ASUS.

