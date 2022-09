vivo X90 pronto al salto di qualità: tutti i punti di svolta

vivo X80, modello base della serie flagship del brand, si era già distinto per una buona scheda tecnica, soprattutto in termini di chipset e fotocamera. Tuttavia, sembra che vivo X90 possa compiere un salto di qualità ancora più alto di quanto si possa prevedere e lo farà in alcuni punti fondamentali, almeno secondo un leak.

vivo X90 con Snapdragon al posto di MediaTek, display più definito e Gimbal camera: ecco cosa cambierà

A parlare della rivoluzione tecnologica della serie X di vivo ci pensa Arsenal Jun, che si concentra in maniera specifica del modello base della prossima gamma top del brand. La leaker indica in quali termini vedremo questo cambiamento, in meglio sostanzialmente, passando dal chipset alla ricarica alla fotocamera, con alcune feature molto gradite.

Anzitutto, si prevede l'adozione dello Snapdragon 8+ Gen 1, che sostituisce il Dimensity 9000 e rende la serie X90 la prima con un modello base con SoC così potente. Un netto cambio arriverebbe anche in termini di display, visto che si passerebbe dal Samsung AMOLED E5 al BOE Q9, che porta non solo una definizione più alta a 1.5K, di cui avevamo discusso in precedenza, ma anche all'integrazione di un dimming PWM a 2.160 Hz. Anche la fotocamera subisce un cambio di passo, trovando una fotocamera Gimbal per la prima volta arriva su uno dei modelli base rispetto ad un sensore semplicemente stabilizzato otticamente. Infine, agli 80W di ricarica per la prima volta un modello base della serie X troverà la ricarica wireless, nello specifico sembra sia a 50W.

Insomma, sembra proprio che vivo non voglia badare a spese per poter portare sul mercato la miglior serie X90 possibile e questo, ovviamente, potrebbe portare ad un innalzamento dei prezzi: capiremo con il tempo se poi ne varrà effettivamente la pena. Intanto, se volete sapere come va invece vivo X80 Pro, vi lasciamo la nostra recensione.

