Lo spazzolino elettrico più economico di Xiaomi costa solo 10€

Quando si parla di novità tech la compagnia di Lei Jun è imbattibile: é in grado di sfornare accessori sempre nuovi, di tante categorie. Abbiamo una cappa da cucina, auricolari Bluetooth, per non parlare dell'apprezzatissima Band 7. Non solo smartphone e tra questi prodotti trova spazio anche Xiaomi Mi Electric Toothbrush T100, lo spazzolino elettrico ultra-economico spesso in promozione in offerta lampo o con un codice sconto dedicato!

Xiaomi Mi Electric Toothbrush T100 è lo spazzolino elettrico “intelligente” per tutte le tasche

Realizzato in sinergia con le associazioni nazionali dentistiche, Xiaomi Mi Electric Toothbrush T100 ha il solito design minimal con tinte bianche dell'azienda. Integra la modalità Dual-Pro Brush (con opzioni Standard e Gentle), con una rumorosità di 60 dB ed una potenza da 18.000 vibrazioni al minuto.

La funzionalità EquiClean è in grado di indicare all'utilizzatore le tempistiche di lavaggio delle arcate dentali.

Le setole adottate hanno uno spessore reso ancora più sottile del 93% rispetto a quelle tradizionali in nylon. Lo spazzolino integra un LED che indica lo stato della batteria (la cui durata si attesta sui 30 giorni), oltre che quello di ricarica. La certificazione IPX7 è pressoché ovvia mentre la sezione anti-scivolo sul posteriore rende in grip più agevole.

Volete provare per la prima volta uno spazzolino elettrico oppure puntate ad un nuovo modello ma con un occhio al portafoglio? Xiaomi Mi Electric Toothbrush T100 è l'accessorio perfetto per voi, specialmente se in offerta lampo a soli 10€: di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, dove sono presenti anche le testine di ricambio.

