Moto E22 ed E22i ufficiali in Italia: low-cost ma intriganti

Continua l'espansione in Italia da parte di Motorola: dopo il lancio di modelli pregiati come quelli della serie Edge 30, arrivano oggi i nuovi Moto E22 ed E22i. Dopo essersi concentrata sulla fascia alta e su quella mid-range con la serie Gx2, questi due nuovi esponenti puntano alla fascia economica e lo fanno portando caratteristiche non scontate per il prezzo a cui vengono proposti.

Motorola presenta in Italia i nuovi Moto E22 ed E22i: tutte le novità

Moto E22

Partiamo dal modello meno modesto dei due, Moto E22, e dal suo schermo LCD da 6,5″ HD+ (1.600 x 720 pixel) in 20:9 e con un refresh rate a 90 Hz, un bonus interessante in questo segmento di mercato. Con dimensioni di 163,95 x 74,6 x 7,99 mm e un peso di 172 grammi, ha una scocca idrorepellente al cui interno si cela un MediaTek Helio G37 a 12 nm; è un SoC con CPU octa-core fino a 2,3 GHz e GPU PowerVR GE8320, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile via microSD fino a 512 GB ed alimentato da una batteria a 4.020 mAh con ricarica a 10W.

Lato connettività c'è il supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5, GPS, USB Type-C, ingresso mini-jack e Radio FM, oltre che speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos. Il comparto fotografico, con una doppia fotocamera posteriore da 16+2 MP f/2.2-2.4 con sensore di profondità e una selfie camera da 5 MP f/2.4; infine il software, con la My UX basata su Android 12.

Moto E22i

Per il momento, Motorola non ha svelato molto su Moto E22i, se non che sarà un modello più economico caratterizzato da software Android 12 Go e probabilmente una scheda tecnica meno prestante.

Prezzo e disponibilità

In arrivo anche in Italia, Moto E22 avrà un prezzo di listino di 139,99€ nelle colorazioni Astro Black e Crystal Blue, mentre Moto E22i scenderà a 129,99€ nelle colorazioni Graphite Grey e Winter White.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il