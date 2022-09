iQOO 11 potrebbe portare specifiche top anche sul modello base

Il lancio della nuova famiglia di smartphone iQOO della serie 11 è atteso entro la fine dell'anno, per cui è normale che ne sentiamo parlare sempre più spesso. Questa volta le indiscrezioni riguardano il modello base della serie, che potrebbe presentare numerosi miglioramenti rispetto l'attuale iQOO 10. A partire dal display, passando poi per il chipset a bordo e la quantità di memoria RAM/ROM disponibili.

iQOO 11 con display 2K, 16 GB di RAM e Snapdragon 8 Gen 2?

A diffondere la voce è stato il noto leaker Digital Chat Station, un blogger cinese molto apprezzato e conosciuto per la sua affidabilità. Stando a quanto riferito, il modello standard di iQOO 11 sfoggerà un display 2K Samsung E6, il che rappresenterebbe un grosso passo in avanti rispetto all'attuale iQOO 10, che dispone di uno schermo FullHD+.

Oltre ciò, la fonte ha riferito che questo smartphone potrebbe essere alimentato dal nuovo chipset di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2, supportato da 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione interna. Anche in questo caso si tratterebbe di un notevole miglioramento rispetto a iQOO 10, che è mosso da uno Snapdragon 8+ Gen 1 e dispone di un massimo di 12 GB di RAM.

Secondo rumors precedenti, invece, iQOO 11 Pro disporrà di uno schermo 2K+ AMOLED Samsung E6, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e PWM Dimming a 1440 Hz, che diventerà un po' lo standard della nuova tornata di flagship.

Infine, si dice che iQOO 11 implementerà il nuovo e potente chip d'immagine V2 che offre, tra le altre cose, una speciale modalità di riduzione del rumore in grado di percepire la fonte di luce ambientale in tempo reale, separare l'oggetto fotografato dal rumore di fondo tramite l'algoritmo AI​​​ e preservare, in questo modo, i dettagli dell'oggetto.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il