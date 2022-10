Redmi Pad in un video unboxing: scopriamolo da vicino prima del lancio

Quando nel 2021 Xiaomi ha riportato in auge la sua categoria tablet, è stato un susseguirsi di voci non solo di futuri modelli della casa principale, ma anche di un tablet di Redmi. E con il tempo, nel corso dei mesi, ha preso sempre più forma Redmi Pad, la cui uscita è sempre più vicina, che si è dimostrato essere un modello dalle caratteristiche e specifiche tecniche da medio gamma, che dovrebbe riflettersi anche nel prezzo.

Aggiornamento 01/10: il primo tablet dei Redmi è protagonista di un video unboxing. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Redmi Pad: tutto quello che sappiamo finora sul primo tablet del brand

Design e display

Come si presenta, nel design, il tablet di Redmi? Lo stile scelto per questo dispositivo è molto pulito, con bordi squadrati e con uno stile che ricorda molto gli ultimi smartphone del brand, con un bumper fotocamera rettangolare sottile dove alloggia l'unico sensore presente. Potete vederlo anche in basso nelle immagini dal vivo spuntate dal web.

Le colorazioni disponibili sono tre: Graphite Grey, Mint Green e Moonlight Silver. Il display LCD IPS di Redmi Pad ha una diagonale da 10.61″ con risoluzione 2K (2.000 x 1.200 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Uno Youtuber ha pubblicato il primo video unboxing dedicato al primo tablet di Redmi, svelandone a tutto tondo design e specifiche.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Cosa muoverà Redmi Pad? Tra le specifiche tecniche, dopo varie indiscrezioni, pare sia presente il chipset MediaTek Helio G99 a 2.2 GHz, a cui si vanno ad abbinare 3/4 GB RAM e 64/128 GB di memoria (espandibile tramite microSD).

Passando alla batteria, abbiamo un modulo da 8.000 mAh a cui si abbina una ricarica da 18 W. In confezione è presente un caricabatterie da 22.5W.

Lato fotocamera invece, troviamo un unico sensore da 8 MP sul posteriore (senza flash LED) e da 8 MP sul davanti. Presenti anche 4 speaker stereo; non manca il supporto Dolby Atmos.

Per il resto, un'altra certificazione ci porta Wi-Fi Dual Band e sembrava ci fosse il supporto al Bluetooth 5.1 ma secondo la certificazione SIG sarebbe la versione 5.3, mentre il software sarebbe MIUI 13+ invece che quella base, basata su Android 12.

Come mai questa scelta e cosa vuol dire? Ci sono due valutazioni da fare: possibile che quel “Plus” stia ad indicare la versione “For Pad“, che hanno tutti i tablet e i pieghevoli di Xiaomi, oppure potrebbe esserci qualcosa di più, ma lo capiremo solo al lancio.

Il nuovo tablet di Redmi inoltre dovrebbe essere diviso in almeno due versioni, considerando che dovrebbero esserci sia una versione LTE, sia una versione Wi-Fi, certificata per il mercato Global.

Ci sarà anche una versione 5G del tablet?

Per molti mesi si è vociferato che Redmi Pad fosse di per sé un tablet 5G e qualche indicazione è anche arrivata, salvo poi rivelarsi uno Xiaomi Pad 5 Pro più grande con Snapdragon 870. Tuttavia, questo non esclude a priori che il tablet di Redmi possa effettivamente avere una versione con la connettività più recente, ma fino all'uscita, è difficile indicare come potrebbe essere.

Redmi Pad – Prezzo e data d'uscita

La data di presentazione di Redmi Pad è fissata per il 4 ottobre, come confermato dalla stessa azienda. Il tablet sarà lanciato insieme alla serie Xiaomi 12T ma sappiamo già che ci saranno anche altre sorprese durante l'evento.

Per il prezzo, pare che in Europa si sia in un range tra i 250€ e i 350€, in linea con la categoria e questo potrebbe essere “confermato” dai prezzi annunciati da Xiaomi a circa 232€ (71.9 Dinari Kuwaitiani) in Kuwait e 225$ americani in Iraq.

