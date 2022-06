Samsung Galaxy Watch 5 più vicino: spunta la ricarica wireless

Si avvicina sempre di più alla sua presentazione, ad oggi non nota, Samsung Galaxy Watch 5, che riceve una nuova certificazione. Infatti, il prossimo smartwatch della casa sudcoreana si è visto certificare la ricarica wireless, che non fa altro che alimentare la qualità che lo contornerà.

Samsung Galaxy Watch 5: la ricarica wireless è una riconferma dal modello precedente

Cosa apprendiamo dunque dalla certificazione ottenuta dal wearable di Samsung? L'ente FCC ha certificato quella che dovrebbe essere proprio la ricarica wireless in relazione al Galaxy Watch 5, che quindi si riconferma dopo averla già vista sul precedente Watch 4. E, proprio come il modello prima, abbiamo anche qui uno standard a 5W.

Questo si va ad aggiungere anche ad altri dettagli già noti in merito a questi dispositivi. Oltre alla probabile presenza del modello Pro, troveremo materiali pregiati come titanio e vetro zaffiro, ma anche batterie a quanto pare più capienti, che potrebbero permettere un'autonomia più importante. Purtroppo, ci sono anche dettagli meno piacevoli, come l'assenza di una ghiera rotante come speravano i fan.

Ma quando dovrebbe arrivare Samsung Galaxy Watch 5 sul mercato? Secondo i rumor, si andrebbe a ripetere quanto visto con i Watch 4 anche qui, quindi con una presentazione fissata per agosto 2022, nello stesso evento Unpacked che dovrebbe vedere protagonisti i nuovi foldable Samsung.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il