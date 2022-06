Samsung Galaxy Watch 5 con sensore di temperatura? Gli indizi dall’app Health

Si sente sempre più spesso parlare dei prossimi smartwatch di casa Samsung. Le più recenti indiscrezioni sembrano confermare che saranno Samsung Galaxy Watch 5 e Samsung Galaxy Watch 5 Pro i nomi degli indossabili, e che dunque è vero che la variante Pro sostituirà quella Classic. Questi, tuttavia, non sono gli unici rumors che hanno coinvolto i dispositivi in questione: l'ultimo aggiornamento di Samsung Health Beta ha lasciato trapelare un mucchio di informazioni importanti. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Parliamone insieme in questo articolo!

Samsung Galaxy Watch 5 con sensore di temperatura della pelle? Gli indizi direttamente dall'app Samsung Health

A svelarci alcuni preziosi dettagli sulla prossima famiglia di smartwatch è il più recente aggiornamento della versione Beta dell'app Samsung Health (v. 6.22.0.069). Al suo interno, infatti, sono apparsi i nomi di due nuovi dispositivi: Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro. Non c'è traccia alcuna di Watch 5 Classic, per cui potrebbe essere vero che il colosso coreano abbia deciso di sostituire questo modello con la variante Pro, come voci meno recenti già suggerivano.

Ma non finisce qui! Dopo l'aggiornamento, l'app Samsung Health ha iniziato a mostrare una nuova funzionalità tra le sue opzioni, ovvero Temperatura della pelle durante il sonno, che come lo stesso nome suggerisce si occuperà di monitorare la temperatura della pelle durante il ciclo del sonno. Il che è una vera e propria sorpresa, dal momento in cui si credeva che Samsung avesse subito dei rallentamenti nello sviluppo del suo algoritmo. Al contrario, quest'ultima novità sembra suggerirci che la nuova funzionalità possa debuttare proprio con i nuovi Galaxy Watch.

Questa non è la prima volta che il colosso coreano utilizzi l'app Health per anticipare un prodotto in arrivo: è successo anche lo scorso anno, quando gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch 4 sono apparsi all'interno dell'app a circa un mese dal loro debutto ufficiale. Che il lancio dei nuovi dispositivi sia più vicino del previsto? Staremo a vedere!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il