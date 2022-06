vivo X80/X80 Pro: al via Android 13 Developer Preview 2

È quasi paradossale che smartphone come vivo X80 e X80 Pro siano fra i primi al mondo a poter vantare l'aggiornamento ad Android 13 Developer Preview 2. Dico questo perché, fra le varie aziende del mondo Android, vivo non è propriamente una delle più reattive quando si parla di major update Android. Nonostante ciò, vivo sta lavorando al fianco del team Google per lo sviluppo del prossimo aggiornamento del robottino verde.

Android 13 Developer Preview 2 arriva a bordo di vivo X80 e X80 Pro

Dopo esserci lasciati alle spalle la conferenza annuale Google I/O 2022, abbiamo scoperto più nel dettaglio come sarà fatto Android 13. C'è un articolo che riassume tutte le novità annunciate, ma nel corso delle successive settimane ne abbiamo scoperte di ulteriori. Per esempio che una delle sue feature principali sarà targata Huawei (!) o che la torcia dovrebbe cambiare per sempre, così come novità per il benessere, sicurezza e gaming.

Ecco quindi che, dopo OPPO Find X5 Pro, OnePlus 10 Pro e Realme GT 2 Pro, anche vivo X80 e X80 Pro entrano a far parte del programma Android 13 Developer Preview. L'aggiornamento è pensato per il pubblico cinese, perlopiù per gli sviluppatori che vogliono saggiare con mano le nuove funzionalità dell'OS di prossima generazione di Google. Se foste fra i più curiosi e smanettoni, potete scaricare e installare manualmente la ROM:

Scarica Android 13 Developer Preview 2 per vivo X80/X80 Pro

