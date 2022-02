Android 13: con il nuovo sistema giocare sarà ancora più rapido

Android 12 è un mondo che gli utenti stanno esplorando ancora passo dopo passo, ma si pensa già a come sarà Android 13. Le ultime notizie in merito però ci danno modo di conoscere un'interessante feature del prossimo sistema operativo, che riguarderà in particolar modo la CPU e l'avvio dei giochi.

Android 13 aumenterà il clock della CPU all'avvio dei giochi, secondo il codice

Lesson learned: Take screenshots of AOSP code changes because you never know when Google might make them private.



All I have as evidence of this feature is a screenshot of the tabs I had open before. pic.twitter.com/YngwIOd2LV — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 26, 2022

A parlare di questa nuova feature di Android è lo sviluppatore Mishaal Rahman, che mostra alcune righe di codice molto emblematiche su come il sistema operativo andrà ad incidere sulle prestazioni della CPU dello smartphone. In altre parole, come andrà a migliorare i dispositivi Android soprattutto in merito al gaming. Come si può leggere, il sistema va ad aumentare la frequenza di clock della CPU proprio all'avvio dei giochi, permettendo una configurazione più rapida e sicuramente più prestante.

Se pensate però che sia tutto rose e fiori però, dobbiamo placare gli entusiasmi: infatti, questa funzione potrebbe essere inizialmente disponibile per i Google Pixel, sia precedenti che successivi o comunque sugli smartphone che avranno Android 13 pre-installato. In parole povere, gli smartphone che passano da Android 12 alla versione 13, non ne saranno provvisti di questa feature. Non è escluso che in futuro possano cambiare le cose, ma per il momento sembra fermo a questa politica.

// GAME_LOADING mode is required for all devices which ship on Android T or later — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 26, 2022

Sicuramente, questo fa vedere come in Android prendano la questione gaming sempre più in maniera prioritaria e favorire l'avvio dei vari giochi con questi espedienti fa capire inoltre che la direzione del sistema operativo guardi molto di più a prestazioni e multimedialità che a funzioni base. La domanda però che sorge è: come gestiranno le temperature durante questo boost? Basterà la dissipazione che sempre più spesso vediamo negli smartphone?

