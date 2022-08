Samsung e One UI 5.0: parte il beta testing di Android 13 | Download

A ogni major update di Google come Android 13 corrisponde un major update di Samsung, in questo caso la One UI 5.0. Attualmente, la release di riferimento è la One UI 4.1 basata su Android 12, già giunta su numerosi modelli del catalogo. Ma sappiamo anche che fra non molto saranno presentati i nuovi smartphone pieghevoli e che con essi dovrebbe debuttare la prossima One UI 4.1.1.

Aggiornamento 05/08: dopo i primi rumors, è ufficialmente partito il beta testing di One UI 5.0 e Android 13. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Samsung prepara l'aggiornamento alla One UI 5.0, ma solo per alcuni

Secondo quanto circolato in rete, l'aggiornamento alla One UI 4.1.1 sarà perlopiù incentrato sull'introdurre un software più ottimizzato con gli schermi pieghevoli. Il vero prossimo major update sarà la One UI 5.0, cioè quella che vedremo sui futuri smartphone Samsung e su quelli già in commercio che riceveranno l'aggiornamento.

A tal proposito, nelle ultime ore è stato individuato il firmware S906NKSU2ZVF6, sigla che nasconderebbe proprio una delle primissime build One UI 5.0 per S22. Questo perché, secondo le voci di corridoio, Samsung si starebbe preparando a dare via al programma di beta testing che permetterà ai più smanettoni di provare con mano la nuova release software. Si parla della terza settimana di luglio come periodo di rilascio, mentre per l'aggiornamento definitivo si parla di ottobre.

Non ci sono ancora dettagli in merito, ma ovviamente i primi della lista saranno i modelli della linea Samsung Galaxy S22. Se foste curiosi, c'è già una lista degli smartphone che riceveranno l'aggiornamento alla One UI 5.0. Oltre alle novità realizzate dal team Samsung, sarà interessante scoprire le novità relative ad Android 13, come per esempio la nuova torcia e feature per benessere, sicurezza e gaming.

Parte il beta testing | Aggiornamento 05/08

Contrariamente a quanto si vociferava, Samsung ha ufficialmente dato via al programma One UI 5.0 per lo sviluppo anche di Android 13 sui suoi smartphone. E come prevedibile, il beta testing inizia su Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, gli attuali top di gamma del catalogo della compagnia. Per il momento, l'iniziativa è disponibile solamente in Sud Corea e Germania, a cui successivamente si aggiungeranno gli Stati Uniti. Ma se avete uno di questi modelli e voleste provarlo, potete scaricare la ROM e installarla manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica One UI 5.0 Beta per Samsung Galaxy S22

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il