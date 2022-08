Samsung Galaxy Enhance-X è la nuova app di editing foto AI | Download

Se avete apprezzato l'app fotografica Expert RAW, allora potrebbe interessarvi sapere che Samsung ha presentato la nuova app Galaxy Enhance-X. Se Expert RAW ha come obiettivo l'espandere le funzionalità della fotocamera, Galaxy Enhance-X punta ad aggiungere nuove funzionalità all'editing foto grazie all'intelligenza artificiale. Oltre ai classici strumenti di modifica offerti dall'app Galleria pre-installata, questa nuova app sfrutta la potenza di calcolo hardware/software per migliorare le foto in memoria.

Samsung presenta l'app Galaxy Enhance-X: come installarla sul proprio smartphone

Samsung ha sviluppato l'app Galaxy Enhance-X per migliorare gli scatti che presentano difetti come scarsa illuminazione, sfocatura dei dettagli ed effetto moiré. Una volta aperta l'app, si può selezionare una qualsiasi immagine nella memoria dello smartphone e regolare i parametri relativi alla gamma dinamica HDR, luminosità, nitidezza, rimozione riflessi, viso, ritratto, correzione sfocatura e moiré; si può anche decidere che sia il software a decidere quali modifiche attuare, cliccando sul pulsante “Magia“. Conclusa la modifica, si può salvare la foto in dimensione originale oppure con un aumento software della risoluzione 2X e 3X. Qua sotto potete vedere un esempio di foto sfocata corretta con l'app di Samsung:

Samsung Galaxy Enhance-X è disponibile solamente sugli smartphone con Android 10 o versioni successive ed è scaricabile gratuitamente dal Galaxy Store. Per il momento, però, l'app non è disponibile ufficialmente in Italia, perciò potete scaricarla e installarla manualmente tramite APKMirror.

Scarica Samsung Galaxy Enhance-X – Galaxy Store / APKMirror

Se avete uno smartphone Samsung, vi ricordiamo anche che potete migliorarne e ampliarne le funzionalità grazie a Good Lock e Good Guardians.

