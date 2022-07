Xiaomi 12 e 12 Pro: rilasciato Android 13 Beta 3 | Download

Con l'evento Google I/O 2022 e l'attesa per la presentazione della nuova versione dell'OS del robottino verde, non poteva mancare la casa di Lei Jun all'appello. Xiaomi 12, 12 Pro, Pad 5 e Redmi K50 Pro sono pronti a ricevere la nuova Android 13 Developer Preview: un'occasione per toccare con mano le ultime novità introdotte da Google con l'ultima incarnazione del suo sistema operativo mobile!

Aggiornamento 30/07: il beta testing di Android 13 per Xiaomi 12 e 12 Pro arriva anche sulle ROM Global. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Android 13 Developer Preview è arrivato per Xiaomi 12, 12 Pro, Pad 5 e Redmi K50 Pro

Nelle ultime ore i principali brand cinesi hanno cominciato ad annunciare l'arrivo di Android 13 Beta a bordo dei rispettivi top di gamma, ovviamente in versione Developer Preview. Così è stato per OPPO Find X5 Pro e per Realme GT 2 Pro ed ora anche la casa di Lei Jun è pronta a dire la sua. Tramite un post pubblicato sul portale della Mi Community, la compagnia ha confermato che Android 13 Developer Preview è in dirittura d'arrivo per i flagship Xiaomi 12 e 12 Pro e per il tablet Xiaomi Pad 5. Nel momento in cui scriviamo non sono stati pubblicati link al download, ma è lecito ipotizzare che arriveranno nel corso delle prossime ore.

Per quanto riguarda Android 13, l'ultima versione del sistema di Google pone un maggiore accento sulla sicurezza e la privacy, introducendo una nuova gestione dei permessi. Ovviamente la domotica ha sempre più spazio anche se al momento siamo in attesa di scoprire tutte le novità, che saranno annunciate nel corso dell'evento I/O 2022.

Ecco le ROM Android 13 DP di Xiaomi | Aggiornamento 12/05

Dopo qualche ora dall'annuncio, ecco che sono disponibile le ROM basate su Android 13 Developer Preview per Xiaomi 12, 12 Pro, Pad 5 e Redmi K50 Pro.

Se aveste uno di questi dispositivi e voleste provare la nuova versione di Android 13, vi consigliamo di effettuare l'installazione seguendo questa guida.

Android 13 Beta diventa Global | Aggiornamento 08/07

Dopo mesi di test esclusivamente in Cina, il testing di Android 13 Beta per Xiaomi 12 e 12 Pro sta arrivando anche sulle ROM Global. Il team di sviluppo ha annunciato l'espansione del programma di beta testing anche fuori dalla madrepatria, dando modo ai possessori occidentali dei due top di gamma di poterlo provare in anteprima. Di ognuno dei due modelli saranno scelti 200 candidati, mentre niente da fare per la serie Pad 5 (almeno per ora). Se foste interessati, potete effettuare la vostra candidatura tramite il form ufficiale.

Via al roll-out della Beta 3 | Aggiornamento 30/07

Nel mentre circolano i primi rumors sulla MIUI 14, Xiaomi ha dato via al roll-out per l'aggiornamento Android 13 Beta 3, disponibile sia per Xiaomi 12 che per 12 Pro.

