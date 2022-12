MediaWorld Extra Sconto sui ricondizionati: risparmi fino al 60%!

MediaWorld ha proprio intenzione di fare sul serio fin dai primissimi giorni di dicembre: dopo la promozione Sconto Subito Xmas (ancora attiva) ecco che arriva anche un'iniziativa dedicata all'usato garantito dello store. Con l'iniziativa Extra Sconto puoi risparmiare fino al 60% sui prodotti Ricondizionati di MediaWorld: un'occasione d'oro per fare una scelta Green… con un bel po' di vantaggio!

Acquistare prodotti usati garantiti è una scelta Green che contribuisce a diminuire sprechi ed inquinamento: si tratta di fare del bene a sé stessi e all'ambiente ma se a questo si può unire il risparmio, allora è davvero la scelta più conveniente da compiere! La promozione Extra Sconto di MediaWorld vede protagonisti tantissimi prodotti tech Ricondizionati, fino al 60% in meno: notebook, tablet, TV, grandi e piccoli elettrodomestici, smartphone, periferiche e tanto altro ancora!

L'iniziativa termina il 18 dicembre ma ovviamente i Ricondizionati sono disponibili in quantità limitate, quindi conviene sempre affrettarsi. Date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento, in modo da spulciare tutte le occasioni presenti!

