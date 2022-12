Samsung Galaxy A14 potrebbe somigliare molto al suo predecessore

Dopo Samsung Galaxy S23, tocca adesso ad un nuovo entry-level essere protagonista di una nuova serie di immagini render. Stiamo parlando di Samsung Galaxy A14, smartphone che dovrebbe debuttare come modello 5G economico per il prossimo anno.

Aggiornamento 02/12: un noto leaker pubblica la prima immagine ufficiosa di Samsung Galaxy A14. La trovate all'interno dell'articolo.

Le immagini render di Samsung Galaxy A14 mostrano un design già visto

A dire il vero, dalle immagini render fornite da @OnLeaks trapela uno smartphone dal design molto simile a quello del suo predecessore, ovvero Samsung Galaxy A13. L'aspetto, dunque, sembra essere quello tipico della fascia di riferimento, con cornici abbastanza sottili su tre lati e un mento più spesso. Rispetto al modello precedente, tuttavia, sembra che il notch sia di forma un po' più tondeggiante.

Per quanto riguarda il display, si dice che Samsung Galaxy A14 sia dotato di un pannello LCD da 6.8″ con risoluzione FullHD+. I rendering mostrano un sensore di impronte digitali montato lateralmente e il bilanciere del volume sulla destra.

Il comparto fotografico dello smartphone sembra offrire, questa volta, tre sensori: uno in meno rispetto a Samsung Galaxy A13, ma non necessariamente ciò implica un downgrade delle capacità multimediali del dispositivo. Anzi. Samsung potrebbe aver optato per pochi sensori, ma di qualità superiore. Altre caratteristiche comprenderebbero una porta USB di tipo C e un jack audio da 3.5 mm.

A rimarcare le fattezze dello smartphone che Samsung sta per lanciare c'è anche il leaker Evleaks, che su Twitter posta la prima immagine “ufficiale” di Galaxy A14. Vediamo confermato tutto, sia il retro con la tripla fotocamera in verticale che il davanti con notch a goccia.

Per il resto, le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A14 sono ancora avvolte nel mistero. Del resto, il lancio dello smartphone è atteso per l'inizio del prossimo anno.

