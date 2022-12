Motorola Edge 30 Fusion nella nuova colorazione Pantone dell’anno è semplicemente stupendo

Motorola ha collaborato con Pantone per lanciare sul mercato un'edizione unica di Moto Edge 30 Fusion. Elegante e bellissimo, il dispositivo è adesso disponibile nella Pantone Color of the Year, Viva Magenta (18-1750).

Motorola lancia Edge 30 Fusion nel nuovo colore Pantone Viva Magenta, eccone il significato

Dietro ogni colore Pantone si nasconde un significato, e quello di Viva Magenta non poteva essere più attuale di così. Questa tonalità così vibrante, radicata nel rosso con sfumature blu fredde, infatti, si ispira alla natura e viene poi rivista in chiave tecnologica. L'obiettivo è quello di trasmettere cosa significa fondere il reale con il virtuale: in altre parole, è un colore che simboleggia l'intricato mondo del metaverso, il superamento dei confini di ciò che è tangibile e digitale nel tentativo di dare vita alla nostra identità ibrida.

Viva Magenta evidenzia come le persone utilizzino la tecnologia per migliorare la loro personalità e sviluppare la propria sfaccettata espressione di sé, un sentimento che è perfettamente in linea con l'etica di empowerment del marchio Lenovo e Motorola.

La nuova edizione speciale di Motorola Edge 30 Fusion in Viva Magenta differisce da quella standard solamente per la tonalità e per la scocca posteriore rivestita in pelle. Il resto delle caratteristiche e delle specifiche tecniche restano le stesse di Moto Edge 30 Fusion. Se siete interessati a scoprire tutti i dettagli, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra videorecensione completa.

Insieme alla nuova variante, Motorola ha rilasciato anche i nuovi auricolari MOTO BUDS 600 ANC nella colorazione Pantone Winetasting. Gli auricolari offrono funzione di cancellazione attiva del rumore ibrida, Bluetooth multipoint, per la connessione a due dispositivi contemporaneamente, e Google Fast Pairing, per accoppiare gli auricolari allo smartphone con un solo tocco.

Motorola Edge 30 Fusion Pantone Viva Magenta – Disponibilità e prezzo

Motorola Edge 30 Fusion nella nuova colorazione Pantone dell'anno Viva Magenta sarà disponibile in mercati selezionati a partire dal prossimo 12 dicembre. L'edizione speciale dello smartphone sarà disponibile in bundle con i nuovi MOTO BUDS 600 ANC in Pantone Winetasting al prezzo di $799,99 per gli Stati Uniti.

