vivo X90 Global si farà: l’uscita potrebbe non essere troppo lontana

A distanza di pochissimo dal debutto in Cina, ecco che si comincia già a parlare di vivo X90 Global: l'ultimo top di gamma arriverà anche per i mercati internazionali e la conferma è in una certificazione avvistata online in queste ore!

vivo X90 Global è stato certificato ed è pronto ad uscire dalla Cina

Uno smartphone siglato V2218 è apparso nel database dell'ente Bluetooth SIG: la certificazione riporta proprio il nome commerciale di vivo X90, confermando che avremo una versione Global. Il lancio potrebbe avvenire durante il primo trimestre del 2023, ma ovviamente l'ultima parola spetta alla compagnia cinese.

Resta da vedere in quali mercati arriverà il dispositivo: quasi sicuramente l'India, ma per l'Europa ad oggi non abbiamo certezze. Inoltre la certificazione fa riferimento solo al modello base e non sappiamo ancora se troveranno spazio anche gli altri membri della serie.

Ma cosa possiamo aspettarci da vivo X90 Global? Ovviamente è lecito ipotizzare la presenza di una scheda tecnica speculare a quella cinese: dovremmo trovare quindi uno schermo OLED da 6.78″ 1.5K a 120 Hz, il Dimensity 9200, memorie LPDDR5 e UFS 4.0, la super ricarica da 120W ed una tripla fotocamera da 50 MP con ottiche ZEISS ed il chip proprietario vivo V2.

Durante l'evento tenutosi in patria, vivo ha presentato il trittico di smartphone della serie X90: il dispositivo standard è accompagnato dai fratelli maggiori Pro e Pro+ (tutti è tre già acquistabili in versione China). Se volete saperne di più sugli smartphone della gamma, date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato!

