Redmi Note 12 Pro anche in versione 4G, ma potrebbe essere il solito rebrand

Dopo il debutto della serie Note 12, Xiaomi e la sua costola Redmi si stanno preparando sia al lancio della famiglia K60 in Cina che alla presentazione internazionale degli ultimi mid-range. Intanto sembra che sia in programma anche Redmi Note 12 Pro 4G, avvistato di recente e in arrivo proprio per il mercato Global.

Redmi Note 12 Pro 4G: spuntano i primi dettagli leak

L'uscita europea della gamma Note 12 dovrebbe avvenire nel corso del mese di dicembre o all'inizio del nuovo anno. In Cina sono stati presentati tre modelli, con specifiche decisamente stellari dato che parliamo di 210W di ricarica ed una fotocamera da 200 MP. Con le versioni internazionali potrebbero esserci dei cambiamenti ed il primo ci viene suggerito dal database di alcuni enti: si parla infatti di Redmi Note 12 Pro 4G.

Non solo parliamo di un modello con la sola connettività LTE, ma potrebbe anche trattarsi di un rebrand. Lo smartphone è stato avvistato con il nome in codice sweet_k6a_global, lo stesso di Redmi Note 10 Pro (sweet_global). Inoltre sembra che il dispositivo sia in realtà il telefono che abbiamo conosciuto finora come Redmi Note 10 Pro 2023.

Redmi Note 12 Pro+

Insomma, dovremmo trovarci alle prese con i soliti rebrand a cui ci ha ormai abituati Xiaomi. Evidentemente il debutto del modello Note 11 2023 è slittato troppo, tanto da convincere la compagnia cinese ad integrarlo nella serie Note 12. Comunque ci dovrebbero essere miglioramenti in termini di design e di fotocamere, ma per ora non ci sono certezze.

Per il mercato internazionale sarebbero previsti Redmi Note 12 Pro 4G e Note 12 Pro 5G, mentre per le versioni Pro+ e Discovery/Explorer (lanciate in Cina) bisognerà attendere ulteriori dettagli. L'uscita – secondo il team di Xiaomiui – dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2023.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il