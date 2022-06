OnePlus 10 Pro: arriva Android 13 Developer Preview 2

Il trio del gruppo OPlus non perde tempo e dopo gli annunci per Realme GT 2 Pro e OPPO Find X5 Pro, anche OnePlus 10 Pro ottiene la Developer Preview di Android 13 Beta e, di conseguenza, alla OxygenOS 13. Il flagship del brand di Pete Lau trova quindi anch'egli la versione per sviluppatori che quindi potranno mettere mano al software in anteprima e ottimizzarlo.

Aggiornamento 19/06: è stata rilasciata la Developer Preview 2 Android 13 per OPPO Find X5 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus 10 Pro Android 13 Developer Preview | Download

L'annuncio per OnePlus 10 Pro in merito alla prima Beta della OxygenOS 13 basata su Android 13 arriva dalla stessa community tramite un post molto ben esplicativo. Come noto, questa versione del software è destinata agli sviluppatori che così possono ottimizzare il sistema operativo sia per le applicazioni che per le feature utile al rilascio pubblico dello stesso.

OnePlus ha fornito agli utenti del 10 Pro tutte le indicazioni specifiche per poterlo utilizzare, con tre versioni differenti (cioè India, USA ed Europa), specificando come sia necessario che lo smartphone abbia almeno 4 GB di storage liberi ed almeno il 30% di batteria residua al momento del download. In più, comunica che le versioni brandizzate dai carrier non hanno diritto alla Developer Preview.

Se siete sviluppatori o comunque utenti consapevoli e avvezzi al modding, potete trovare tutti link necessari al download di Android 13 Developer Preview e anche al rollback, nel caso si volesse tornare ad Android 12, proprio nel thread ufficiale dedicato al 10 Pro. Se invece volete saperne di più sullo smartphone in questione, vi lasciamo la recensione completa.

Arriva la Android 13 DP2 | Aggiornamento 19/06

Oltre a OPPO, Realme e vivo, anche il top di gamma OnePlus 10 Pro è uno dei primi a poter vantare l'aggiornamento ad Android 13, adesso rilasciato in versione Developer Preview 2. Se voleste, potete scaricare e installare l'aggiornamento dal seguente link:

Scarica Android 13 Developer Preview 2 per OPPO Find X5 Pro

