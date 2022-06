C’è crisi in Europa, ma non per gli smartphone di Realme

Sin dalla sua nascita come sub-brand di OPPO, Realme ha saputo dimostrare di poter competere con competitor molto più conosciuti e longevi. In pochi anni, la compagnia cinese è riuscita a conquistare un posto fra i migliori, diventando persino il brand più veloce della storia nell'arrivare a quota 100 milioni di smartphone venduti. Un trend confermato durante lo scorso 2021, dove è riuscita a piazzarsi nella top 5 europea con una crescita enorme se confrontata alle aziende rivali, e che prosegue in questo 2022.

Realme è l'unico brand di smartphone che non cala nelle vendite in Europa

Premettiamo che il 2022 non è iniziato nel miglior modo per il mercato degli smartphone, a causa delle varie crisi che stanno attanagliando l'economia globale. Fra crisi dei semiconduttori e crisi energetica, blocchi dei trasporti, lockdown in Cina e conflitto fra Russia e Ucraina, sono tante le aziende che stanno accusando il colpo. Anche quelle che vendono smartphone, come dimostra il calo delle vendite riscontrato nel corso del Q1 2022, sia su scala globale che su scala europea.

Ma è interessante notare che, all'interno della top 5 europea, i primi mesi dell'anno si sono conclusi con un segno positivo esclusivamente per Realme. L'azienda guidata da Sky Li ha concluso il trimestre iniziale con un corposo +67%, raddoppiando la quota di mercato europea dal 2% al 4%. Rimane ancora lontano il podio, dove Samsung, Apple e Xiaomi siedono al 35%, 25% e 14%, mentre il 6% di mamma OPPO non sembra più così lontano. Una situazione, quella della crescita della sola Realme, che vediamo rispecchiata anche nelle vendite di smartphone Android in Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il