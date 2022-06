C’è un bug su Xiaomi che blocca il Play Store: come risolvere

Se hai uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO, allora in questi giorni potresti esserti accorto che c'è un problema col Google Play Store. È uno dei vari bug che affliggono la MIUI, l'interfaccia proprietaria della compagnia, e che trovate raccolti in questo articolo dedicato. Non è ancora chiara quale sia la natura di questo problema software, ma in rete ci sono già diverse segnalazioni così come una possibile risoluzione.

C'è un bug nella MIUI che impedisce di usare il Play Store sugli smartphone Xiaomi

Come fa notare un utente su Reddit, da qualche giorno il suo smartphone Xiaomi gli impedisce di collegarsi ai server del Play Store. Un bug che simula il comportamento dello store app di Google come se lo smartphone fosse offline, pur essendo correttamente collegato a Wi-Fi e rete dati. Di conseguenza, l'utente è impossibilitato a scaricare qualsiasi app o aggiornamento sul proprio telefono.

Provando sui miei POCO F3 e Redmi Note 10 Pro, il problema non si presenta, pertanto potrebbe presentarsi esclusivamente su alcuni modelli e alcune ROM specifiche. Se sul vostro smartphone Xiaomi si presentasse questo bug, per il momento l'unico metodo funzionante per risolverlo è quello di forzare la chiusura e il riavvio dell'app Play Store.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il