Ecco i primi screenshot della One UI 5.0 di Samsung

Il beta testing di Samsung per l'aggiornamento alla One UI 5.0 sta per partire, ma abbiamo già le prime indiscrezioni delle sue novità. Così come tutti gli altri produttori di smartphone, anche il team di sviluppo Samsung sta lavorando al major update che darà il benvenuto ad Android 13. E come tutti gli aggiornamenti del genere, gli utenti Samsung sono curiosi di scoprire come cambierà la UI e le funzioni che popolano il proprio smartphone.

Samsung al lavoro sulla prossima One UI 5.0: ecco come si evolverà l'interfaccia

Grazie alla prima build trapelata in rete, possiamo avere un assaggio delle modifiche che Samsung vorrebbe apportare alla One UI 5.0. A partire alla tendina delle notifiche, le cui forme e disposizione rimarranno pressoché invariate. Cambia leggermente l'opacità della schermata, adesso più scura, ma la modifica più sostanziale riguarda l'ingrandimento delle icone. Il logo per l'app che ha inviato la notifica è stato aumentato di dimensione, scelta probabilmente adottata per migliorarne la leggibilità.

Un'altra novità rilevante nella One UI 5.0 riguarda il cosiddetto OCR, acronimo che sta per Optical Character Recognition, cioè la capacità di rilevare la presenza di testo all'interno delle immagini. Una feature molto utile perché permette di estrarre il testo e copia/incollarlo in chat, mail e così via. In realtà, questa funzione è già presente all'interno della One UI 4 ma è legata a Bixby Vision, mentre con la One UI 5.0 verrà integrata direttamente nell'app Galleria.

Per gli amanti delle scorciatoie, Samsung vuole introdurre due nuove gesture per richiamare rapidamente la modalità Split Screen e Pop-Up. In questo modo, basterà fare uno swipe verso l'alto con due dita per dividere in due la schermata oppure uno swipe dall'angolo in alto per ridurre in finestra l'app in esecuzione.

Un'altra novità della One UI 5.0 riguarda l'hub Sicurezza, un rifacimento in salsa Samsung di quello introdotto recentemente da Google sui Pixel. Questa schermata permetterà di gestire account, password, schermata di blocco, ritrovamento dei dispositivi smarriti e altre features legate a privacy e sicurezza.

Ci sono poi novità varie di minore importanza, come la possibilità di collaborare fino a 100 utenti nell'app Samsung Note, vedere le app attiva nella schermata dei Quick Panel, l'immagine dello smartphone in “Informazioni sul telefono” e una voce nelle Impostazioni per la modalità UWB.

Ci tengo a far presente che mancano ancora mesi al rilascio ufficiale della One UI 5.0 da parte di Samsung, pertanto prendete queste novità con le pinze. Queste non saranno necessariamente tutte le novità e alcune potrebbero non essere ancora state introdotte, così come non tutte queste potrebbero effettivamente debuttare sulla release finale. Se ve lo steste chiedendo, questi saranno i modelli che si aggiorneranno.

