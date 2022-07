Apple pensa ad una tecnologia per gli AirPods che potrebbe salvarci la vita

Pare proprio che Apple voglia stravolgere gli AirPods di quest'anno implementando funzionalità non prettamente ed esclusivamente rivolto alla riproduzione musicale. Si è già vociferato circa la volontà di Cupertino di aggiungere funzionalità rivolte al monitoraggio della salute, come quello della frequenza cardiaca. Oltre ciò, però, i prossimi auricolari TWS della gamma AirPods potrebbero offrire una tecnologia davvero particolare che aiuterà gli utenti a evitare di essere coinvolti in spiacevoli incidenti.

I prossimi AirPods potrebbero aiutarci a evitare brutti incidenti: ecco la nuova tecnologia brevettata da Apple

Proprio così. I prossimi AirPods potrebbero essere dotati di una nuova tecnologia volta a salvaguardare la sicurezza degli utenti, aiutando questi ultimi a evitare di essere coinvolti in incidenti.

Apple avrebbe brevettato un innovativo sistema audio contestuale che regola automaticamente il volume per garantire che gli utenti possano ascoltare i suoni nelle vicinanze, come sirene di emergenza e clacson. Questo sistema sarebbe in grado di determinare sia la direzione che la velocità con cui sta viaggiando l'utente utilizzando i dati GPS e altre informazioni raccolte dallo smartphone o dallo smartwatch, e in base a ciò regolare il volume dell'auricolare sinistro o destro se vengono rilevati suoni di segnalazione.

Stando a quanto emerso dal brevetto, il sistema può ridurre il volume o, nei casi più importanti, mettere in pausa la riproduzione musicale affinché l'utente resti concentrato sulla strada e sulla situazione circostante, ad esempio quando attraversa incroci pericolosi o trafficati, oppure quando si trova in prossimità di scuole e cantieri di lavoro. Vedremo questa tecnologia proprio sugli AirPods di quest'anno? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

