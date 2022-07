Meizu mBlu 10s ufficiale: qualcuno ha detto iPhone 13?

Meizu ha recentemente riportato in auge la gamma mBlu (o Blue Charm) con il modello 10, entry-level a cui adesso si aggiunge il nuovo mBlu 10s. Uno smartphone che non ha grandi ambizioni sotto il profilo della scheda tecnica, ma che sotto quello estetico non fa grandi sforzi nel camuffare la sua “somiglianza” con iPhone 13.

Meizu mBlu 10s ufficiale: tutte le novità

Design e specifiche tecniche

Come si presenta quindi il nuovo Meizu mBlu 10s? Come anticipato in apertura, il design di questo smartphone è una copia bella e buona di iPhone 13, sia davanti che dietro. Frontalmente troviamo un display LCD da 6,52″ HD+ (come mBlu 10) in 20:9 a 60 Hz e un drop notch che ricalca quello di Apple ma senza integrare un sistema di riconoscimento adeguato alle dimensioni. La scocca è disponibile in tre colorazioni: Magic Night Black, Streamer Silver e Great Bay Blue.

Il chipset è una scelta molto economica, cioè l'UNISOC T310 a 12 con CPU octa-core (1 x 2,0 GHz A75 + 3 x 1,8 GHz A55) e GPU PowerVR GE8300. A questo si abbinano 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria e una batteria da 5.000 mAh ricaricabile a 10W. Il comparto fotocamera include due sensori da 48+2 MP con macro e sensore per la profondità, mentre la selfie camera è da 8 MP. Non viene specificato se il sistema operativo sia Android 11 o 12, mentre l'interfaccia è la Flyme 9 Lite UI. Il reparto connettività include supporto dual SIM 4G, USB Type-C e ingresso mini-jack da 3,5 mm.

Meizu mBlu 10s – Prezzo e data di uscita

Meizu mBlu 10s viene venduto ufficialmente in Cina al prezzo di 729 yuan (107€) per la 4/64 GB, salendo a 829 yuan (121€) per la 4/128 GB e infine 929 yuan (136€) per la 6/128 GB.

