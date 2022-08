Huawei, è già Mate 50 mania: 1 milione di pre-ordini in patria

Il peso dell'attesa di un determinato smartphone è dettato spesso dai pre-ordini, sebbene queste non indichino necessariamente un acquisto. Ed il caso Huawei Mate 50, più in generale di tutta la serie in questione, è un lampante esempio di quanto detto prima, visto che i pre-ordini hanno superato il milione di unità prima ancora che sia presentato.

Oltre 1 milione di Mate 50 prenotati: cosa porta tutta questa fiducia a Huawei?

La premessa di questo articolo è che, ovviamente, questi pre-ordini sono relativi al solo mercato in Cina, dunque non riguarda ciò che sarà l'eventuale approdo Global. Già questo però fa capire quanto si aspetta la serie Mate 50 in patria. Ma perché tutta questa fiducia in Huawei? Il discorso è relativo all'ecosistema che il brand ha costruito in questi anni grazie a HarmonyOS.

Un dispositivo come quelli della serie Mate 50, non solo hanno caratteristiche di livello (tali o presunte), ma si integrano in un contesto AIoT molto apprezzato in Cina, che diversamente in Europa o comunque fuori dai confini cinesi, causa ovvi motivi, non ha lo stesso successo. In patria, il fatto che manchi Google, non è mai rappresentato un problema e questo porta dunque gli utenti a dare continuamente fiducia a Huawei senza batteri ciglio. Certo, i prezzi sono più alti, ma nel mercato di origine è tutto contestualizzato.

Come detto prima, chiaramente, il milione di unità pre-ordinate della serie Mate 50 non implicano necessariamente un acquisto definitivo, ma non stentiamo a credere che alla fine i numeri di vendita, sin dall'inizio, saranno comunque molto alti, vista la tanta attesa che c'è dopo due anni dalle prime voci in merito. In ogni caso, per saperne di più sulla serie Mate 50, vi lasciamo l'approfondimento dedicato in attesa del 6 settembre.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il