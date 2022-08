Xiaomi Smart TV X: in arrivo una nuova serie di televisori Global in 4K

La compagnia cinese non è soltanto smartphone ed uno dei mercati in cui è riuscita ad affermarsi in modo saldo è quello dei televisori intelligenti. Abbiamo molteplici modelli, alcuni per la Cina, altri destinati al mercato Global e altri ancora che sono riusciti ad arrivare fino alle nostre latitudini. Ora è tempo di dare il benvenuto alla nuova serie Xiaomi Smart TV X, una famiglia composta da televisori in 4K con cornici ottimizzate e tanta eleganza.

Xiaomi Smart TV X: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Global

Display e specifiche

La nuova famiglia di televisori della compagnia cinese arriverà nel mercato Global e sarà composta da tre modelli. Non ci sono ancora dettagli tecnici in merito al display, ma sappiamo già che avremo versioni da 43″, 50″ e 55″, tutte con risoluzione in 4K (presumibilmente con supporto Dolby Vision e HDR10+). I terminali della serie Xiaomi Smart TV X sono caratterizzati da cornici sottilissime su tre lati, per un look minimale e adatto a qualsiasi tipo di stanza.

Nei vari teaser Xiaomi fa riferimento alla funzione Zoom In ma purtroppo non ci sono altri dettagli né per quanto riguarda le feature che il comparto tecnico e software.

Uscita e prezzo

L'evento di lancio dedicato alla gamma Xiaomi Smart TV X è fissato per il 30 agosto: i nuovi televisori intelligenti saranno lanciati in India insieme al portatile NoteBook Pro 120G. Per ora non ci sono ancora dettagli sul prezzo; inoltre teniamo le dita incrociate e speriamo di vedere queste novità anche in Europa (magari nel corso dei prossimi mesi).

