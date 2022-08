Samsung Galaxy Z Fold 4 supera Xiaomi MIX Fold 2: ecco la tecnologia Eco² OLED Plus

Il mondo dei pieghevoli è sempre più richiesto e ricco di modelli, come dimostrano i recenti Samsung Galaxy Z Fold 4 e Xiaomi MIX Fold 2. Due prodotti presentati a distanza di poche ore l'uno dall'altro ma che sin da subito hanno attirato su di sé i riflettori del pubblico interessato a mettere le mani su questa nuova categoria di smartphone. Nonostante gli sforzi dei brand cinesi, però, è sempre Samsung l'azienda che guida le vendite, come dimostra il monopolio conquistato in occidente. Certo, a Xiaomi bisogna dare atto di essere stata (per ora) l'unica azienda fra quelle cinesi a presentare due generazioni di pieghevoli, fra Mi MIX Fold e il più recente MIX Fold 2. Quest'ultimo si contraddistingue anche per aver adottato uno schermo di tipo Eco² OLED, una nuovissima tecnologia ancora agli albori sul mercato. Nonostante questo sforzo, Samsung Galaxy Z Fold 4 ha alzato ulteriormente l'asticella con il suo schermo Eco² OLED Plus: ma quali sono le differenze?

Ecco come funziona lo schermo Eco² OLED Plus di Samsung Galaxy Z Fold 4 e perché è meglio di Xiaomi MIX Fold 2

Nel corso dell'estate 2021, Samsung Display presentava la tecnologia Eco² OLED, che ritroviamo sia sul pannello di Xiaomi MIX Fold 2 ma anche del precedente Samsung Galaxy Z Fold 3. Quello che ha fatto il produttore sud coreano è stato lavorare per ottimizzare i consumi energetici degli schermi pieghevoli, dove “Eco²” sta per “Efficient power Consumption + Eco-friendly Component“. Per chi non lo sapesse, un polarizzatore è uno strato opaco messo sopra al display per ridurre i riflessi della luce esterna; tuttavia, essendo una pellicola scura, utilizzarla richiede che lo schermo sottostante usi più luce del normale e quindi consumi di più, riducendo la velocità di trasmissione di oltre il 50%.

Per la prima volta sul display di uno smartphone, Samsung ha rimosso il polarizzatore e lo ha integrato all'interno del pannello OLED; in questo modo, uno schermo Eco 2 OLED non soltanto è più luminoso, migliorando la velocità di trasmissione del 33%, ma soprattutto riduce i consumi del 25% rispetto a uno schermo tradizionale con polarizzatore. Inoltre, essendo un polarizzatore un foglio in materiale plastico, eliminandolo viene ridotto l'uso di plastica con conseguente minor spreco. Questa tecnologia permette anche una migliore adozione della fotocamera sotto allo schermo: grazie a una densità dei pixel ottimizzata e alla maggiore luce filtrata, il sensore fotografico riceve più informazioni ed è in grado di scattare foto migliori.

Questo è il vantaggio che hanno schermi come quelli che troviamo su Samsung Galaxy Z Fold 3 e Xiaomi MIX Fold 3. Ma per il lancio del nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4, il produttore ha rinnovato ulteriormente questa tecnologia, presentando lo standard Eco 2 OLED Plus. Il concetto è lo stesso e viene migliorato, con consumi ulteriormente ridotti del 25% rispetto allo standard Eco 2 OLED. Un'altra novità annessa si chiama tecnologia UPC Plus, dove la fotocamera sotto allo schermo gode di una struttura dei pixel più ottimizzata potendo restituire foto sempre più simili a quelle di una selfie camera normale.

