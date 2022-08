Pixel Watch: potrebbero esserci due varianti, competeranno con Apple e Samsung

Google potrebbe lanciare il suo primo smartwatch insieme ai nuovi smartphone Pixel della serie 7. Di Pixel Watch non si hanno ancora molte informazioni, ma indiscrezioni recenti sembrano rivelarne il prezzo e altri importanti dettagli.

Questo potrebbe essere il prezzo di Google Pixel Watch nella variante LTE

Stando alle indiscrezioni, Google avrebbe in cantiere due diverse varianti del suo primo smartwatch: una solo Bluetooth e una LTE. Ora, mentre della prima non si hanno ancora idee su quale possa essere il probabile prezzo, si dice che la variante LTE possa invece essere commercializzata negli Stati Uniti al prezzo di 399 dollari, ovvero quasi 400€ al cambio. Probabilmente, tuttavia, la variante Bluetooth di Pixel Watch avrà un prezzo leggermente inferiore rispetto la controparte LTE.

Con questo prezzo, comunque, Google Pixel Watch competerà direttamente con gli smartwatch premium di brand che sono nel settore già da un bel po' di tempo, Apple e Samsung in primis. Ora, al momento non si hanno ancora molte informazioni sulle caratteristiche del dispositivo: sappiamo che il funzionamento dello smartwatch si baserà su Wear OS 3 e che supporterà Google Assistant, Google Maps e altri servizi Google, oltre alle notifiche intelligenti. Si dice poi che Pixel Watch dovrebbe presentare una batteria da 300 mAh in grado di offrire fino ad un giorno di autonomia.

