Xiaomi NoteBook Pro 120G sarà il “più fluido di sempre”

Era il 2016 quando Xiaomi entrava di diritto nel mondo dei PC portatili: oggi siamo nel 2022, e siamo pronti al debutto del nuovo Xiaomi NoteBook Pro 120G. Un laptop che si differenza da tutti gli altri modelli visti finora per un'inedita nomenclatura, ideata per rimarcare le caratteristiche che lo contraddistinguono. Vediamo quindi quali saranno le sue novità per la scheda tecnica, così come prezzo e data d'uscita.

Xiaomi NoteBook Pro 120G sta arrivando: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

La prima che domanda che sorge spontanea è: perché Xiaomi NoteBook Pro 120G? Cosa sta a significare quel “120G“? Per il momento non è dato saperlo, ma lo slogan “Fast, Fluid, Fantastic” ci dà un grosso indizio in termini di fluidità. Il nuovo laptop Xiaomi dovrebbe integrare uno schermo non ben specificato ma con refresh rate avanzato a 120 Hz; non sarebbe il primo, comunque, perché ricordiamo l'esistenza di PC Xiaomi a 144 Hz come Redmi G 2021 o addirittura a 165 Hz come Redmi G 2022.

Welcome to an era of technology that’s fast, fluid, and fantastic.

Enter #YourNewView with the #XiaomiNoteBookPro 120G!



Leave a ❤️ if you’re as excited as we are!



Stay tuned: https://t.co/z3YKfYbZWm pic.twitter.com/wAJ6TEg4Dy — Xiaomi India (@XiaomiIndia) August 19, 2022

Specifiche tecniche

Ma non finisce qua, perché quel “120G” starebbe a indicare un'altra novità di Xiaomi NoteBook Pro 120G, mai vista prima anche sui precedenti PC Xiaomi a 120 Hz e oltre. Mi riferisco alla piattaforma hardware Intel Core 12th Gen con architettura Alder Lake, come visto sui più recenti modelli della linea MateBook di Huawei. Non sappiamo ancora quali chip verranno utilizzati, ma ipotizziamo uno fra i7-12650H, i7-12700H e i7-12800H. Si potrebbe anche ipotizzare l'integrazione della ricarica ultra-rapida a 120 Hz, ma è ancora presto per affermarlo con certezza.

Prezzo e data d'uscita

Xiaomi NoteBook Pro 120G sarà annunciato ufficialmente il prossimo 30 agosto. In quella data non scopriremo soltanto le sue caratteristiche tecniche, ma anche il prezzo di vendita, per il momento non identificato.

