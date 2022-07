POCO certifica un nuovo smartphone: confermato il rebrand Redmi

Oltre al nuovo smartphone della serie F, che è stato lanciato da POCO qualche settimana fa, il produttore avrebbe in cantiere anche un altro dispositivo. Anche in questo caso, tuttavia, dovrebbe trattarsi di un rebrand di uno smartphone a marchio Redmi, ovvero il Note 10S. Stando ad alcune indiscrezioni, POCO potrebbe anche lanciarne una variante Pro e l'evento di presentazione potrebbe aver luogo nel mese di agosto.

Aggiornamento 16/07: dopo un po' di settimane, lo smartphone POCO certificato trova nuovi risconti in merito al rebrand da parte di Redmi. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

POCO pensa ad un rebrand di Redmi Note 10S

Ebbene sì. POCO potrebbe presto portare nel mercato Global uno smartphone lanciato lo scorso anno. Parliamo di Redmi Note 10S, del quale l'azienda dovrebbe proporre anche una variante Pro (mai vista in Italia e altrove, la casa cinese presentò solo Note 10S standard).

Gli smartphone in questione hanno come nome in codice “rosemaryp” e “rosemaryp_pro” e il dettaglio curioso risiede proprio nel fatto che il nome in codice di Redmi Note 10S era proprio “rosemary“. Tra le sue caratteristiche principali, questo dispositivo include uno schermo AMOLED da 6.43″ e risoluzione FullHD+, un processore Mediatek Helio G96, 6 GB o 8 GB di RAM, una quad-camera esterna con sensore principale da 64MP accompagnato da un obiettivo ultra-wide da 8MP, una lente macro da 2MP e un modulo di profondità da 2MP.

Queste potrebbero essere le specifiche tecniche che potremmo trovare sul rebrand a marchio POCO, mentre la variante Pro dovrebbe in teoria presentare tecnologie leggermente più avanzate e di conseguenza essere proposta ad un prezzo più alto. Come anticipato, il lancio di questi due nuovi smartphone è atteso per il mese di agosto in India.

Il nuovo POCO certificato ancora: adesso è ufficiale il rebrand | Aggiornamento 16/07

Dopo praticamente un mese dall'ultima certificazione, ne spunta un'altra e stavolta l'ente è FCC, che ci fornisce dettagli più netti in merito. Anzitutto, c'è la conferma definitiva che si tratti di un rebrand perché la documentazione riporta proprio “l'upgrade” che è previsto per il nuovo modello sotto l'egida POCO. Si passa dalla MIUI 12 alla MIUI 13, cambiano i tagli di memoria che diventano 4/64 GB, 4/128 GB e 6/128 GB e si aggiunge anche una colorazione Blu al modello che ora corrisponde al numero 2207117BPG. Insomma, ora bisogna capire a quale serie apparterrà, ma immaginiamo possa appartenere alla serie M o C, in quanto si tratta di low-mid range.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il