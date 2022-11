ZTE V70 Pro vicino al lancio: tanta eleganza in questo nuovo medio-gamma

ZTE V70 Pro è prossimo al lancio. Il prossimo medio-gamma del produttore cinese è apparso di recente nel database di China Telecom, facendo trapelare alcune caratteristiche e il suo design. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su design, specifiche tecniche, uscita e prezzo di ZTE V70 Pro.

ZTE V70 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

ZTE V70 Pro sfoggia un design molto elegante, con un corpo piatto, angoli squadrati ed una scocca posteriore che si caratterizza per una duplice finitura e la presenza di due grandi anelli fotografici.

Sul lato frontale, invece, lo smartphone presenta un grande display da 6.7″ con risoluzione di 2400 x 1080 pixel con foro al centro per ospitare la fotocamera frontale.

Specifiche tecniche

ZTE V70 Pro sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 765G, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Questa è una delle caratteristiche emerse dalla documentazione ufficiale di certificazione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si dice che lo smartphone possa presentare una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 64 MP, accompagnato da un obiettivo secondario da 5 MP e uno da 2 MP. Passando alla selfie-camera, questa potrebbe essere da 32 MP.

Altre caratteristiche dello smartphone comprenderebbero una batteria da 4.510 mAh e Android 12.

ZTE V70 Pro – Disponibilità e prezzo

Non abbiamo ancora una data di lancio di ZTE V70 Pro, ma dal momento in cui lo smartphone è apparso nel database dei terminali di telecomunicazione cinese, il debutto potrebbe non essere così lontano. Si dice, infatti, che ciò potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Non è ancora noto quale potrebbe essere il prezzo dello smartphone.

