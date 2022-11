Recensione Vactidy Blitz V8: è uno degli ASPIRAPOLVERE più ECONOMICI!

Nelle ultime settimane ho provato un po' di prodotti per la pulizia della casa e, ad essere sincero, ho fatto difficoltà a tornare a scopa e paletta una volta finito il periodo di test di questi dispositivi smart: fortuna vuole che riceviamo tanti prodotti settimanalmente motivo per cui il mio rapporto con le tecniche “manuali” sta piano piano venendo a mancare.

Da poche settimane ho ricevuto l'aspirapolvere di un brand nuovo, Vactidy: da quanto mi è parso di capire loro sono un sottobrand di Proscenic, seppur non ci siano riferimenti ufficiali. Il modello che ho provato in queste settimane è il Vactidy Blitz V8 che, tra le particolarità, si presenta come uno dei prodotti più economici, in rapporto alle sue specifiche tecniche.

Recensione Vactidy Blitz V8

Contenuto della confezione

Nella confezione di vendita del Vactidy Blitz V8 troviamo:

Vactidy Blitz V8

Alimentatore da parete

Batteria

Supporto da Muro per l'aggancio dell'aspirapolvere

Accessori: beccuccio di precisione, spazzola per divani e tessuti, tubo prolunga, spazzola per pavimento

Design e Materiali

Se non mi avessero suggerito da dietro le quinte che si tratta di un sub-brand di Proscenic, probabilmente me ne sarei accorto comunque molto presto dalle linee del design: questo Vactidy Blitz V8, infatti, somiglia tantissimo ad alcuni aspirapolveri ciclonici dell'altra azienda cinese, uno tra tutti il Proscenic I10 che personalmente ho provato nei mesi scorsi.

Tralasciato l'aspetto delle somiglianze, questo Vactidy Blitz V8 è realizzato interamente in policarbonato e le colorazioni di riferimento sono il nero ed il verde, che tra l'altro è il colore che rappresenta il brand (incluso il packaging). Il peso è piuttosto contenuto, meno di 3kg, ed è molto comoda da utilizzare in qualsiasi scenario, anche con una sola mano.

Ci troviamo di fronte al telaio con impugnatura a pistola, è presente sempre il classico e praticissimo grilletto per accendere e spegnere l'aspirapolvere ed il grip è eccellente, con qualunque tipologia di mano. L'utilizzo segue sempre le solite logiche: se premiamo il tasto la prima volta accendiamo l'aspirapolvere, con la seconda pressione aumentiamo la potenza di aspirazione mentre alla terza pressione spegniamo il dispositivo.

Su questo modello estremamente economico non abbiamo altri tasti funzioni o schermi led con i vari indicatori: l'unico led che si accende su questa aspirapolvere è integrato nella batteria (a sua volta removibile e caricabile a muro) che si illumina di verde oppure di rosso quando la batteria è scarica o quasi scarica.

La capacità del contenitore per lo sporco è pari a 1.2litri, e questo colloca il prodotto in una fascia sicuramente più alta tanto da competere con prodotti ben più costosi; il lato positivo, inoltre, sta nella presenza del filtro HEPA a 4 stadi completamente lavabile e in grado di catturare fino al 99.97% di particelle di polvere fino a 0,3micron.

Tra le cose che più ho apprezzato posso dirvi sicuramente la presenza dei LED luminosi sull'accessorio per la pulizia del pavimento: ok, non sarà di sicuro una novità esclusiva, ma vederla su un prodotto economico mi fa sempre piacere.

Potenza di aspirazione e qualità della pulizia

Prima di parlare, però, dei test di pulizia veri e propri che ho effettuato con il Vactidy Blitz V8, come al solito vi do due dati tecnici: ci troviamo di fronte ad un'aspirapolvere con motore brushless da 130W in grado di generare una potenza di aspirazione fino a 20.000 PA, quando utilizzata in modalità MAX. Se confrontiamo i numeri con altri produttori, posso dirvi tranquillamente che sono valori lievemente sopra la media, soprattutto nella fascia dei 100 euro dove ci sono ben pochi player che se la giocano.

Tralasciata la parte pseudo polemica, le prestazioni migliori di questo Vactidy Blitz V8 le ho notate senza dubbio con gli accessori più “corti” come la spazzola per tessuti e il beccuccio di precisione, dove la potenza di aspirazione è buona e con le polveri sottili come briciole, capelli o polvere tra i sedili della mia auto, non ho incontrato difficoltà di alcun tipo, inclusa nella moquette di fondo sotto i tappeti, solitamente un po' più complicata da pulire a fondo.

Poi sono andato avanti con i miei test e ho utilizzato la prolunga estensibile e la spazzola rotante per il pavimento: anche in questo caso l'aspirapolvere di Vactidy si è comportata piuttosto bene, ed è riuscita ad aspirare quasi tutto al primo passaggio. Nello specifico nei miei test ho usato caffè in polvere, pan grattato e origano, tutti più o meno polverosi: in tutti gli scenari sono riuscito a pulire egregiamente al primo passaggio, ma un secondo giro l'ho sempre fatto per avere dei risultati certamente più accurati.

Molto buono il livello di inclinazione della scopa oltre alla rotazione a 180 gradi che permette movimenti più comodi quando ci addentriamo sotto un letto, vicino ad un tavolo o punti simili. La potenza di aspirazione, nel complesso, è evidente che non è comparabile a prodotti più costosi ma come “classico aspirapolvere” diciamo che fa bene il suo lavoro ed è un degno sostituto di tanti prodotti vecchio stile con sacchetto da cambiare ogni 3×2.

Autonomia

La batteria in dotazione al Vactidy Blitz V8 è un'unità da 2200 mAh e, come anticipato, è sganciabile e removibile cosi da darvi la possibilità di utilizzare eventualmente una batteria secondaria per pulizie che richiedono un tempo un po' più lungo. Diciamo che in linea di massima questo potrebbe essere un PRO, ma prima dovrete riuscire a trovare una batteria secondaria, ad oggi irreperibile su Amazon e sul sito del produttore.

Tralasciato questo dettaglio, l'autonomia dell'aspirapolvere è di circa 30 minuti, un po' sopra la media, soprattutto perchè altri produttori con la stessa batteria riescono a fare un'autonomia inferiore di circa il 50%. La ricarica della batteria, inoltre, è piuttosto veloce e richiede circa 2 ore e mezza.

Prezzo e Considerazioni

Vactidy Blitz V8 costa su Amazon circa 130 euro ma grazie ai vari coupon cche spesso è possibile trovare sulla pagina del produttore, con molta facilità si riesce ad acquistare a poco più di 100 euro, inclusa la spedizione veloce di Amazon. In linea di massima questo è un prodotto che ho trovato bilanciato con il suo prezzo ed in linea con le mie aspettative: non è il miglior aspirapolvere che io abbia mai provato, ovviamente, ma in questa fascia di prezzo non ci sono grossi rivali che possono fare meglio di lui.

Tra i pro senza dubbio l'estrema leggerezza e la buona durata della batteria, mentre tra i contro inserirei una potenza di aspirazione non molto alta (e no, non parlo dei “dati di targa”), ma non è un vero e proprio aspetto negativo se consideriamo che il suo lavoro, comunque, lo fa.

