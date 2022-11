eBay lancia i Cyber eDays: tutte le offerte per il Black Friday, fino a -70%!

La settimana del venerdì nero è ufficialmente cominciata. L'evento più atteso dell'anno è infine giunto e per l'occasione anche eBay si unisce alle danze con l'evento Cyber eDays ed una valanga di offerte: ecco come seguire in tempo reale l'iniziativa dedicata al Black Friday e scoprire tutti gli sconti disponibili!

eBay Black Friday: come seguire l'evento Cyber eDays e tutte le offerte dedicate

Poco dopo Amazon (eccovi tutti i dettagli sulla promo) anche eBay ha dato il via alle offerte per il Black Friday: l'evento prende il nome di Cyber eDays e promette sconti fino al 70%! Inoltre i ribassi non riguardano solo i prodotti nuovi, ma anche quelli ricondizionati: in questo modo è possibile ottenere un risparmio decisamente sopra le righe su tantissimi prodotti!

Date un'occhiata alla pagina dell'evento per scoprire tutte le offerte: le categorie in sconto sono una valanga, tra smartphone, tv, videogiochi e console, informatica, elettrodomestici (grandi e piccoli), arredamento e tanto altro ancora!

Noi di GizChina.it seguiremo l'evento Cyber eDays di eBay segnalandovi in tempo reale le migliori offerte dedicate al Black Friday: iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdere nemmeno un'occasione! Qui trovate il nostro approfondimento dedicato al Black Friday!

