No IVA Unieuro per il Black Friday: -22% di sconto, ma solo per oggi!

Ogni store e brand ha deciso di festeggiare il venerdì nero a modo suo ma su una cosa sono tutti d'accordo. Manca una settimana al vero e proprio Black Friday 2022 ma si è deciso di giocare d'anticipo: l'ha fatto Amazon, eBay ed ora anche Unieuro ha pensato bene di rispondere al fuoco e lo fa con la promo NO IVA su migliaia di prodotti!

No IVA Unieuro: tutte le offerte dedicate al Black Friday

A dispetto dei rivali, lo store ha deciso di puntare su un'iniziativa limitata alla giornata del 18 novembre: avete quindi meno di 24 ore per scegliere i prodotti che vi interessano. L'iniziativa Unieuro prevede il solito (e gradito) No IVA, con uno sconto del 22% su tantissimi prodotti tech. Ovviamente le offerte possono essere anche maggiori, quindi non resta che fiondarsi e scoprire tutte le occasioni!

Per scoprire tutte le occasioni NO IVA di Unieuro date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento. Vi ricordiamo ancora una volta che si tratta di una promozione a tempo limitato, valida solo per la giornata del 18 novembre! Inoltre le offerte partono dai 299€ per una miriade di prodotti.

Noi di GizChina.it seguiremo l'evento NO IVA di Unieuro segnalandovi in tempo reale le migliori offerte per il Black Friday

