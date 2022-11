Xiaomi annuncia MIUI 14: quali saranno le novità del major update

Finora se n'era soltanto vociferato, ma finalmente ci siamo: Xiaomi ha annunciato ufficialmente l'esistenza della MIUI 14. Di tutti i produttori nel mondo Android, Xiaomi è stata praticamente l'ultima ad annunciare la sua versione del major update che accompagnerà il rilascio di Android 13. Mentre compagnie come Samsung, OPPO e ovviamente Google hanno già iniziato a rilasciare il nuovo aggiornamento sui propri smartphone, Xiaomi ha fatto attendere i suoi utenti ma ormai è solo questione di tempo prima del primo roll-out.

Per il momento, quello di Xiaomi è un annuncio preliminare con cui si limita a anticipare quella che sarà la presentazione vera e propria della MIUI 14. Il post sulla community cinese dà qualche dettaglio sibillino, come la volontà di rendere il proprio sistema software “il più snello e leggero di tutti“.

Per scoprire come cambierà effettivamente la quattordicesima edizione della MIUI bisognerà attendere la succitata presentazione: manca la data, ma è quasi certo che avverrà assieme a Xiaomi 13 e 13 Pro. Questi saranno i primi smartphone a montarla di default, mentre fra i primi ad aggiornarsi avremo serie 12, 12S, 12T e K50: per scoprire se il vostro smartphone riceverà la MIUI 14, consultate l'articolo dedicato.

