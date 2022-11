Oukitel WP21 debutta per il Black Friday: è il nuovo rugged con doppio display!

A distanza di alcuni mesi dal modello WP19, la compagnia cinese è pronta al debutto del suo nuovo smartphone ultra-resistente. Oukitel WP21 mira a diventare il rugged phone del Black Friday: il lancio è previsto il 24 novembre e sarà disponibile a prezzo scontato in occasione dell'uscita e del fatidico venerdì nero!

Oukitel WP21 è il rugged phone del Black Friday

Ancora una volta Oukitel punta ad offrire il massimo con un rugged phone completo e dal prezzo accessibile. Il nuovo terminale è dotato di impermeabilità e di resistenza a polvere ed urti con certificazioni IP68 e IP69K; inoltre è presente anche il grado MIL-STD-810H che indica che il dispositivo è stato in grado di sopravvivere a veri test estremi, di tipo militare.

Insomma, Oukitel WP21 è un rugged phone che mira alla resistenza ma che è in grado anche di regalare soddisfazioni in termini di performance grazie al chipset Helio G99 di MediaTek (soluzione a 6 nm), ben 12 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile fino ad 1 TB con microSD.

Un'altra caratteristiche da non sottovalutare riguarda la presenza di un doppio display. Frontalmente abbiamo uno schermo da 6.78″ Full HD+ (2460 x 1080 pixel) con densità di 396 PPI e refresh rate a 120 Hz. Sul retro trova spazio un display secondario: si tratta di un'unità tonda da utilizzare per le notifiche o per controllare vari parametri (il livello della batteria, l'orario, i controlli musicale, l'anteprima della fotocamera e così via).

Tanta resistenza, potenza, stile… e anche una grande autonomia grazie alla batteria da 9.800 mAh con tanto di ricarica rapida da 66W.

Il comparto fotografico di Oukitel WP21 non è da meno: frontalmente abbiamo una selfie camera da 20 MP, mentre sulla cover posteriore trova spazio una tripla camera. Questa è composta da un sensore principale da 64 MP accompagnato da una Night Vision Camera (Sony IMX350) con una distanza di copertura massima di 20 metri. Non manca poi una lente macro da 2 MP.

Il debutto Global del nuovo Oukitel WP21 è fissato per il 24 novembre su AliExpress: il rugged phone sarà in offerta in occasione del Black Friday. Inoltre, i primi ordini riceveranno anche un buono sconto di 10$ ed un indossabile del valore di 69.9$.

Contenuto realizzato in collaborazione con Oukitel.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il