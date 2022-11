Xiaomi 13 e 13 Pro: il nuovo leak è a tema MIUI 14

Le prime immagini ufficiose ci hanno rivelato come saranno fatti Xiaomi 13 e 13 Pro, ma quest'oggi ci concentriamo sul software anziché sull'hardware. Il lancio dei nuovi top di gamma non interesserà solamente i loro potenziali acquirenti ma anche tutti gli utenti Xiaomi in generale, perché la MIUI 14 sembra dietro l'angolo. Finora la compagnia è stata abbastanza silente in merito, forse anche perché non si sta rivelando la più veloce ad aggiornare ad Android 13, battuta sia da Google e Samsung che dalla rivale OPPO.

L'aggiornamento alla MIUI 14 sta arrivando, assieme ai nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro

L'ultima volta che abbiamo parlato di MIUI 14 era la scorsa estate, e da allora non abbiamo più avuto alcuna notizia di sorta. Certo, Xiaomi ha iniziato a preparare il rilascio dei primissimi aggiornamenti ad Android 13, ma non sappiamo praticamente niente sulla prossima UI proprietaria. Questo fino a oggi, perché grazie a quanto trapelato scopriamo che il debutto della MIUI 14 potrebbe con molta probabilità coincidere con quello della serie 13.

In questa immagine, infatti, possiamo vedere i due modelli con nome in codice “fuxi” e “nuwa“, che abbiamo già scoperto in precedenza essere associati a Xiaomi 13 e 13 Pro. Questi due smartphone sono accompagnati dalle build software V14.0.2.0.TMCCNXM e V14.0.2.0.TMBCNXM: come ci insegna il vademecum MIUI, queste lettere stanno a significare che si tratta della MIUI 14 China basata su Android 13.

Anche se non c'è ancora alcuna data, è previsto che il lancio della serie Xiaomi 13 avvenga poco dopo la presentazione dello Snapdragon 8 Gen 2, più precisamente fra il 21 e il 27 novembre. Tuttavia, gli utenti Global (italiani compresi) dovrebbero attendere inizio 2023 per il lancio di Xiaomi 13 fuori dalla Cina e, prevedibilmente, della MIUI 14.

