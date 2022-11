LumaFusion sbarca su Android: l’editor video più amato debutta in sconto

I professionisti e gli appassionati di editing video conoscono di certo LumaFusion, uno dei software più completi ed apprezzati per iPhone e iPad. Ora questa novità fa capolino anche per gli smartphone ed i tablet dell'OS del robottino verde: LumaFusion debutta su Android ed è già disponibile al download!

LumaFusion Android disponibile al download: caratteristiche e prezzo

Sono passati circa nove mesi dall'annuncio di LumaTouch in merito alla versione Android del suo celebre editor video, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. LumaFusion arriva per dispositivi Android (e su ChromeOS) e porta con sé un'esperienza di editing video semplice e potente, con un'interfaccia chiara e fluida.

L'applicazione è dotata di tutte le funzionalità presenti su iOS, dai rapporti di aspetto e framerate multipli, al layering delle tracce, al ritaglio, al mixaggio audio, alla titolazione personalizzata, fino agli effetti multi-livello con keyframing.

Di seguito trovate una panoramica delle caratteristiche dell'editor.

EDITING

• Sovrapponi fino a 6 video e 6 tracce audio (il numero di livelli dipende da tipo di dispositivo)

• Goditi la potente timeline magnetica con inserimento/sovrascrittura e collegamento/scollegamento dei clip

• Mostra i titoli delle tracce per bloccarle, nasconderle e silenziarle

• Usa gli effetti preimpostati o crea i tuoi

• Aggiungi marcatori con note

• Taglia, copia, incolla nella timeline e tra i progetti utilizzando il multiselect

EFFETTI

• Effetti a layer; schermo verde, luma e chroma keys, sfocature, distorsione, stili e colore

• Usa potenti strumenti di correzione del colore

• Seleziona tra le LUT colore incluse come FiLMiC deLog o importa la tua .cube o .3dl

• Anima con keyframe illimitati

• Salva e condividi i preset degli effetti

FX VELOCITÀ

• Crea slow motion/fast motion avanti e indietro

• Crea slow motion fluido con file da 120 e 240fps

• Modifica con video time-lapse

AUDIO

• Livelli audio keyframe, panning ed EQ per mix perfetti

• Riempimento da sinistra/destra per audio dual-mono audio

• Musica duck durante i dialoghi con l'Auto Ducking

TITOLI

• Crea titoli multilayer con forme e immagini

• Regola font, colore, face, bordo e ombra

• Salva e condividi i preset dei titoli

GESTORE PROGETTI

• Crea progetti con diversi rapporti di aspetto (tra cui orizzontale, verticale, quadrato, widescreen film)

• Lavora in frame rate da 18fps a 240fps

• Duplica, aggiungi note e usa i progetti con tag colorate

LIBRARIA MEDIA

• Usa i media direttamente dal tuo dispositivo

• Collegati ai media USB-C (scarichi solo ciò che usi sulla timeline)

• Importa i media: archiviazione cloud (Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive)

• Libreria di Storyblocks (acquisto in-app) include migliaia di musica senza copyright, effetti sonori, video e sfondi

• Visualizza metadati dettagliati per i tuoi media

• Rinomina, aggiungi note e tag colorate

• Ordina e cerca per trovare velocemente ciò che ti serve

CONDIVIDI

• Condividi facilmente film con controllo su risoluzione, qualità e framerate

• Crea uno snapshot di ogni frame

• Archivi ai progetti per backup o modifica su un altro dispositivo

ACQUISTI DISPONIBILI

• Abbonati a Storyblocks in modo che LumaFusion possa accedere a tutta la libreria di musica e clip

ASSISTENZA GRATUITA

• Accedi all'assistenza in-app e ai tutorial online per iniziare a utilizzare l'app e conoscerla sempre meglio

• Esplora la nostra guida di riferimento su [https://luma-touch.com/lumafusion-reference-guide-for-android](https://luma-touch.com/lumafusion-reference-guide-for-android)

• Contatta la nostra assistenza con accesso diretto ai nostri esperti di editing

La versione Android di LumaFusione è disponibile al download sia sul Play Store di Google che nello store di Samsung, rispettivamente al prezzo di 19.9€ e 20.4€. L'applicazione è in versione open beta e viene proposta in sconto: la versione finale potrà essere scaricata gratis. Ricordiamo che l'app per iOS costa 35.9€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il