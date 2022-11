Black Friday ADO EBIKE: 20% di sconto su tutti i prodotti!

ADO EBIKE, noto produttore di biciclette elettriche e accessori per la mobilità sostenibile, ha lanciato una nuova promozione per festeggiare il Black Friday. Con le nuove offerte proposte dall'azienda cinese è possibile risparmiare il 20% su tutti i prodotti ADO!

ADO EBIKE: grandi sconti fino al 20% per celebrare il venerdì più famoso dell'anno

Se avete intenzione di acquistare una nuova bicicletta elettrica, le offerte per il Black Friday di ADO EBIKE fanno decisamente al caso vostro. Grazie a questa nuova promozione troviamo scontate del 20% anche le due biciclette best-seller dell'azienda: il modello A20+ e A20F+.

ADO EBIKE A20+ offre un design pieghevole che consente di riporre la bicicletta nel cofano della macchina per essere trasportata in modo semplice e sicura. Questa bicicletta può essere ripiegata con facilità in meno di 10 secondi e grazie al materiale ultra-leggero del telaio sarà semplicissimo alzarla senza fatica.

Questa bicicletta è dotata di motore da 250W, cambio Shimano a 7 rapporti, batteria rimovibile da 10.4 Ah e display LCD HD per tenere sotto controllo la velocità e l'autonomia della bicicletta. Questa e-bike mette a disposizione pneumatici anti-scivolamento da 20″ ed un sistema di frenata veloce ed efficiente.

ADO EBIKE A20+ è disponibile in offerta al prezzo di 769€.

ADO EBIKE A20F+ invece, offre il medesimo design pieghevole che permette di riporre la bicicletta in modo semplice, risparmiando spazio sia in casa che in macchina nel caso in cui dovessimo trasportarla in gita con noi. Anche in questo caso è possibile richiudere la e-bike in soli 10 secondi e alzarla facilmente grazie al telaio ultra-leggero.

La biciletta offre una velocità massima di 25 KM/h grazie al motore da 250W, con un'autonomia complessiva di circa 80 KM con la batterie da 36V e 10.4AH. La principale differenza rispetto al modello A20+ è la presenza di pneumatici fat che si adattano meglio a tutti i terreni dissestati.

ADO EBIKE A20F+ è disponibile in offerta al prezzo di 949€.

