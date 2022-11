Per il Black Friday regalatevi un nuovo pelosetto, ma robotico: miagola, fa le fusa ed è morbidissimo!

Elephant Robotics dà il via alle offerte del Black Friday, con tanti dispositivi e macchinari robotici in sconto. Che siate dei programmatori alle prime armi o degli abili smanettoni, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Bando alle ciance, diamo un'occhiata insieme alle offerte per il Black Friday firmate Elephant Robotics.

Bracci e gatti robotici in offerta per il Black Friday di Elephant Robotics

Le offerte del Black Friday di Elephant Robotics iniziano sullo Store ufficiale del brand. Nello specifico, nel negozio Online sono attive le seguenti offerte:

$50 di sconto su ordini di $400

$100 di sconto su ordini di $800

$200 di sconto su ordini di $1500

$250 di sconto su ordini di $2500

Anche MetaCat e MarsCat sono in offerta ad un prezzo scontato. Nello specifico, il primo potrà essere acquistato al modico prezzo di $129 (+ shipping fee), mentre il secondo a $999 (+ shipping fee), che è la cifra più bassa mai raggiunta finora. Tutte le offerte del Black Friday di Elephant Robotics sono disponibili a questo link.

Le offerte continuano anche sullo store di AliExpress, con tutti i robot collaborativi proposti ad un prezzo scontato del 10%. I bracci robotici sono davvero molti, alcuni comprensivi di strumenti e altri accessori che possono supportare la programmazione, altri più adatti ad un pubblico esperto o meno esperto.

Anche MarsCat è in sconto del 20%. Si tratta del primo gatto bionico al mondo sviluppato dalla Elephant Robotics e completamente autonomo. MarsCat agisce in modo indipendente senza istruzioni: cammina, corre, dorme, si siede, si stiracchia, e può esprimere emozioni diverse in modi diversi. Date un'occhiata allo Store per scoprire tutti i prodotti in offerta.

Infine, il Black Friday continua su Amazon, con un dispositivo molto simpatico in sconto: un gatto robotico iperrealistico, un ottimo compagno per bambini ed anziani.

MetaCat è un gatto robotico e interattivo: può miagolare, fare le fusa, agitare le coda, alzare lo sguardo, sbattere le palpebre e muoversi in modo realistico. Il suo pelo è morbido e liscio al tatto e può essere spazzolato con l'apposita spazzola che viene fornita in confezione. MetaCat sfrutta potenti algoritmi di intelligenza artificiale per apprendere ogni giorno e diventare sempre più autonomo e simile ad un vero gatto. Durante il periodo promozionale, questo pelosetto robotico potrà essere acquistato ad un prezzo scontato del 30%, mentre la spedizione sarà gratuita per tutti.

Un altro prodotto in sconto è MyCobot 280, un braccio robotico di dimensioni compatte che può essere programmato con UIFlow. Si tratta di un robot collaborativo che può essere utilizzato in diversi campi applicativi: in cucina, come abile assistente; al lavoro, come un perfetto aiutante; nell'insegnamento, come rilevatore di temperatura corporea e molto altro. Anche in questo caso, MyCobot 280 potrà essere acquistato in sconto del 10% durante il periodo promozionale.

Articolo sponsorizzato.

