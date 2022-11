vivo V21s arriva a sorpresa sul mercato: tutto sul nuovo smartphone con selfie camera da 44 MP

Anche se qua in Italia sono state portate solamente le serie X e Y, il lancio ufficiale della nuova serie vivo V21 ci ricorda l'eterogeneità del produttore. Come OPPO, anche vivo ci ha abituati ad un'estrema ricchezza di modelli, sigle e denominazioni che spesso differiscono soltanto in base all'area geografica. Ma a parte questo, la serie V è un'altra di quelle più rilevanti per il produttore, specialmente per il comparto fotografico. E anche con V21 viene portata avanti questa tradizione, grazie a caratteristiche degne di nota.

Aggiornamento 17/11: a sorpresa vivo ha lanciato sul mercato il nuovo modello V21s 5G. Trovate tutti i dettagli nella sezione dedicata dell'articolo.

vivo V21, V21 5G e V21e ufficiali: ecco tutte le novità

Design e display

La famiglia vivo V21 abbraccia lo stile estetico adottato con i modelli più recenti, sia cromaticamente che in termini di forme del modulo fotografico. Cambiano le varianti e i colori, ma siamo di fronte a smartphone piuttosto sottili, con uno spessore pari a 7,29 e 7,38 mm. Per i modelli V21 e V21 5G abbiamo colorazioni Sunset Dazzle, Dusk Blue e Arctic White, mentre per V21e quelle Diamond Flar e Roman Black.

Spostandoci sul davanti, ecco che la “modernità” va persa: al posto del canonico schermo punch-hole, vivo ha preferito inserire un notch a goccia. Ma c'è un motivo ben specifico per questa scelta ed è da ricercarsi in un comparto tecnico più complesso per la selfie camera: ve ne parliamo nel paragrafo “Fotocamera”.

Comunque, il display è un'unità AMOLED E3 da 6,44″ Full HD+ in 20:9, con refresh rate a 90 Hz e supporto HDR10+ (HDR10 su V21e). Il tutto accompagnato da un campionamento del tocco a 180 Hz ed una luminosità da 500 nits (430 nits su V21e) Per tutti e tre i modelli, lo sblocco biometrico avviene tramite sensore ID nel display.

Hardware

Sotto il profilo più puramente tecnico, sia vivo V21 che V21 5G hanno lo stesso chipset, ovvero il MediaTek Dimensity 800U, lo stesso visto su Redmi Note 9T, Realme X7 e OPPO A94. Realizzato con processo produttivo a 7 nm, include una CPU octa-core Cortex-A76/A55 (2 x 2,4 GHz + 6 x 2,0 GHz), una GPU Mali-G57 MC3. Cambia ovviamente il supporto alla connettività, con modem 4G sul primo e 5G sul secondo. Su vivo V21e, invece, si passa da MediaTek a Qualcomm con lo Snapdragon 720G ad 8 nm. Questo SoC contiene una CPU octa-core Kryo 465 (2 x 2,3 GHz + 6 x 1,8 GHz), GPU Adreno 618 e modem 4G.

Su tutti e tre i modelli, comunque, troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di storage, con tecnologia Extended RAM per simulare fino a 3 GB di RAM in più. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 4.000 mAh in grado di ricaricarsi rapidamente via FlashCharge a 33W.

Fotocamera

Passando alla fotocamera, vivo V21, V21 5G e V21e sono dotati della stessa tripla fotocamera da 64+8+2 MP dotata di OIS, sensore grandangolare e macro. Ma la peculiarità principale è la selfie camera da 44 MP con tanto di autofocus, doppio flash LED e stabilizzazione OIS (assente su V21e). Ecco il perché della presenza del notch, elemento necessario per ospitare un sensore stabilizzato dall'ingombro maggiore.

Nella storia della telefonia, solo il fu HTC 10 sfoggiò tale caratteristica nel 2016, ma da allora nessun produttore ha più utilizzato uno stabilizzatore ottico sulla fotocamera frontale. vivo V21 è così l'unico al mondo ad averla, permettendo selfie video 4K più stabili, nonché selfie notturni con un'esposizione maggiorata senza andare a discapito del dettaglio. La modalità AI Night Portrait permette di beneficiare di queste caratteristiche anche per le foto ritratto.

vivo V21 (5G), V21e – Prezzo e data d'uscita

Presentati attualmente per la Malesia, vivo V21 e V21e saranno disponibili dal 5 maggio al prezzo di 323€ (1.600 MYR) e 242€ (1.200 MYR). Il modello 5G è stato lanciato in India a partire da 338€ al cambio attuale (29.990 rupie).

vivo V21e 5G: tutto su specifiche e prezzo

Dopo quasi 2 mesi dalla presentazione della gamma V21, ecco che arriva anche la versione 5G di vivo V21e, che si distingue dal modello LTE per una serie di specifiche leggermente differenti, sia hardware che in fotocamera. Il dispositivo adotta un pannello AMOLED con notch a goccia, una soluzione da 6.44″ Full HD+ con rapporto in 20:9, refresh rate a 60 Hz e sensore ID integrato. Il notch ospita una selfie camera da 32 MP mentre sul retro trova spazio una dual camera con sensore principale da 64 MP con un grandangolo da 8 MP.

Cambia anche il chipset, a questo giro un Dimensity 700 di MediaTek, soluzione 5G accompagnata da 8 GB di RAM (anche qui con tecnologia Extended RAM) e 128 GB di storage UFS 2.1. Lato software abbiamo Android 11, tramite FunTouchOS 11.1. Per concludere ritroviamo una batteria da 4.000 mAh, ma stavolta con ricarica da 44W.

In merito al prezzo vivo V21e 5G è stato lanciato a circa 282€ al cambio (ossia 24.990 rupie indiane), nella sola versione da 8/128 GB. vivo V21s, invece, è disponibile nello stato di Taiwan al prezzo di 11.490 dollari taiwanesi (circa 355€ al cambio)

vivo V21 SE – tutti i dettagli

A suggellare la serie vivo V21 ci pensa il modello SE, comparso recentemente sul web e certificato su Google Play Console. Come gli altri modelli della serie, è dotato di un display Full HD con drop notch, ma anche un chipset Snapdragon 720G come il modello 4G di vivo V21e e anche nella memoria è affine integrando 8/128 GB. A differenziarlo proprio da questo ci pensa la batteria da 4.100 mAh, quindi leggermente maggiorata. Non si conosce il periodo di uscita ma sembra molto vicino e sarebbe inoltre un altro modello Global.

vivo V21s 5G: le specifiche tecniche

A sorpresa, vivo è tornata ad arricchire la serie V21 con il nuovo modello S 5G. Questo nuovo smartphone non offre grandi novità rispetto al modello base 5G, continuando ad essere dotato di chipset Dimensity 800U con 8 GB di RAM e dell'iconica selfie camera da 44 MP con OIS. Anche in questo caso troviamo un display AMOLED da 6,44″ con risoluzione FHD+, la batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 33W e la connettività NFC e Bluetooth 5.1. vivo V21s 5G è disponibile nei colori Dark Blue e Colorful.

