L’apprezzatissimo gonfiatore Xiaomi si rinnova: ecco le novità di Mijia Tire Inflator 2

Xiaomi lancia in Cina la nuova versione del compressore portatile che in Italia ed in Europa è diventato un best-seller in pochissimo tempo. Il nuovo Xiaomi Mijia Tire Inflator 2 offre prestazioni migliorate per la manutenzione e il gonfiaggio di pneumatici e gomme per ogni tipo di veicolo. Il dispositivo, inoltre, può essere facilmente utilizzato per gonfiare anche palloni e altri oggetti.

Il nuovo compressore Xiaomi è il 25% più veloce rispetto al modello precedente

Xiaomi Mijia Tire Inflator 2 è dotato di una torcia integrata direttamente nella parte superiore del dispositivo, utile a far luce sugli oggetti in caso di scarsa luminosità. Può capitare, infatti, che ci si ritrovi in condizioni difficili e si abbia bisogno di maggiore luce per identificare il valvolino per il gonfiaggio dello pneumatico. In questo modo la torcia illuminerà la zona di interesse per favorire le operazioni.

Questa nuova edizione del compressore portatile offre una velocità di gonfiaggio superiore del 25% rispetto al precedente modello, con una pressione che può arrivare fino a 150 psi, in grado di gonfiare da zero uno pneumatico in soli 8 minuti. La batteria integrata da 2000 mAh può essere ricaricata attraverso il cavo USB-C, garantendo un'autonomia sufficiente a gonfiare completamente da zero due pneumatici.

Xiaomi Mijia Tire Inflator 2 è disponibile in Cina al prezzo di circa 30€ (199 yuan). In attesa che il nuovo prodotto dell'azienda cinese arrivi anche in occidente, in Italia è possibile acquistare direttamente da Amazon il modello 1S del noto gonfiatore.

