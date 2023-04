La VPN di Google One disponibile da oggi in Italia a partire da 1.99€ al mese

Arriva una novità decisamente ghiotta per tutti gli utenti Android, specialmente quelli che usufruiscono del servizio One oppure che stanno pensando di attivare uno dei piani di quest'ultimo. A partire da oggi la VPN gratis non sarà inclusa solo nell'abbonamento premium di Google One, ma farà parte di tutti i piani del servizio: ecco tutti i dettagli e come fare per avere questa novità.

Google One: la VPN è inclusa in tutti i piani anche in Italia

Come anticipato in apertura, fino ad ora era possibile sfruttare la VPN tramite il piano premium di Google One, ossia quello da 2 TB di spazio e 9.99€ al mese. Adesso il servizio è disponibile per tutti i piani (a pagamento), anche se si tratta di una novità destinata a determinati paesi. Niente paura perché tra questi è compresa anche l'Italia.

Come avere la VPN gratis con Google One: prezzo e servizi inclusi nei piani

Per i meno esperti, che si stanno chiedendo cos'è Google One, questo è un servizio in abbonamento della compagnia di Mountain View. Si tratta del sistema di backup di Big G e permette di archiviare foto, video e documenti presenti nel proprio smartphone. Sono disponibili vari piani e di seguito trovate tutti i dettagli.

FREE – 15 GB di spazio di archiviazione + altri servizi inclusi (gratis)

– 15 GB di spazio di archiviazione + altri servizi inclusi (gratis) BASIC – 100 GB di spazio di archiviazione + altri servizi inclusi (1.99€/mese)

– 100 GB di spazio di archiviazione + altri servizi inclusi (1.99€/mese) STANDARD – 200 GB di spazio di archiviazione + altri servizi inclusi (2.99€/mese)

– 200 GB di spazio di archiviazione + altri servizi inclusi (2.99€/mese) PREMIUM – 2 TB di spazio di archiviazione + altri servizi inclusi (9.99€/mese)

I servizi inclusi nei piani a pagamento sono i seguenti (oltre allo spazio): assistenza di esperti Google, Condivisione con un massimo di 5 persone, Vantaggi aggiuntivi per i membri, funzionalità premium di Google Workspace (vale solo per gli utenti con abbonamento Premium).

Al momento la VPN non è ancora stata inclusa per tutti i piani in Italia, ma lo sarà prossimamente.

Quindi, come fare per avere la VPN gratis con Google One? Semplicemente basta attivare un piano a pagamento: il servizio non è presente nella versione FREE ma basterà iscriversi a quello BASIC da 1.99€ per avere tutti i vantaggi del piano e la VPN inclusa. Tenendo conto che con l'aggiunta di questa feature gli abbonamenti non subiscono variazioni di prezzo, praticamente si tratta di un regalo.

La VPN può essere utilizzata su dispositivi Android, iOS, Windows e Mac e può essere condivisa fino ad un massimo di 5 utenti (se sono compresi nel piano di Google One attivo).

Per arrivare un abbonamento a Google One basta recarsi sul sito ufficiale oppure scaricare l'app per Android e iOS.

Aggiornamento 19/04: La VPN di Google One è disponibile in Italia

A partire da oggi, 19 aprile 2023, la VPN di Google One è disponibile in tutti i piani di abbonamento anche in Italia, come si può vedere nell'immagine in alto. Attivando quindi uno dei qualsiasi piani in abbonamento di Google One sarà possibile sfruttare una serie di servizi aggiuntivi tra cui anche la VPN che consentirà di mantenere l'anonimato in rete e di sbloccare contenuti non disponibili nel nostro paese.

